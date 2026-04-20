Λουιζιάνα: Πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε επτά παιδιά του και ακόμα ένα στο Σρίβπορτ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στην Λουιζιάνα
(AP Photo/Gerald Herbert)

Οκτώ παιδιά ηλικίας από 1 έως 14 ετών έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Κυριακής σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε δύο σπίτια στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα. Το περιστατικό καταγράφεται ως η πιο αιματηρή μαζική επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Σρίβπορτ, Κρις Μπορντελόν, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι ο ύποπτος, Σαμάρ Ελκινς, πυροβόλησε πρώτα τη μητέρα και στη συνέχεια σκότωσε οκτώ παιδιά, εκ των οποίων τα επτά ήταν δικά του. Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης έχασε τη ζωή του έπειτα από καταδίωξη της αστυνομίας.

Ο Μπορντελόν ανέφερε ότι, παρότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, οι αρχές θεωρούν πως πρόκειται «αποκλειστικά για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας». Παράλληλα, οι αρχές γνωστοποίησαν ότι ο ύποπτος είχε συλληφθεί το 2019 για υπόθεση οπλοκατοχής, χωρίς να υπάρχουν γνωστές αναφορές για άλλες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γειτονιά νότια του κέντρου του Σρίβπορτ. Ο δράστης πυροβόλησε αρχικά μία γυναίκα στο πρώτο σπίτι και στη συνέχεια μετέβη σε δεύτερη κατοικία, όπου διαπράχθηκε η μαζική δολοφονία. Επτά παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο δεύτερο σπίτι, ενώ ένα ακόμη βρέθηκε νεκρό στην οροφή, πιθανότατα στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Η αστυνομία καταδίωξε τον ύποπτο μετά την επίθεση. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο δράστης κατέλαβε όχημα με την απειλή όπλου. Στη συνέχεια, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ η υπόθεση προκαλεί σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της αγριότητας της τραγωδίας και του μεγάλου αριθμού ανήλικων θυμάτων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

