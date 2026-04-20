Μαριάντα Πιερίδη: H μεταμόρφωση σε Lady Gaga στην πρεμιέρα του «Your Face Sounds Familiar» και η δυσκολία που αντιμετώπισε

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Η Μαριάντα Πιερίδη έκανε δυναμική εμφάνιση στην πρεμιέρα του «Your Face Sounds Familiar», το βράδυ της Κυριακής 19 Απριλίου, καθώς ενσάρκωσε τη Lady Gaga και κέρδισε τις εντυπώσεις.

Η τραγουδίστρια μίλησε στο FTHIS για την πρώτη της εμπειρία στο show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1, για τις απαιτήσεις της σκηνικής παρουσίας, αλλά και για την πρώτη της αντίδραση όταν δέχτηκε την πρόταση συμμετοχής.

Η ίδια περιέγραψε με θετικά λόγια τη συμμετοχή της στο μουσικό πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, η μεταμόρφωσή της σε μια τόσο ιδιαίτερη καλλιτέχνιδα αποτέλεσε μια έντονη εμπειρία. «Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί το να ενσαρκώνεις έναν καλλιτέχνη τέτοιου βεληνεκούς είναι το λιγότερο συγκλονιστικό».

Στη συνέχεια, η Μαριάντα Πιερίδη στάθηκε στο κλίμα που επικρατεί στα παρασκήνια του Your Face Sounds Familiar. Η τραγουδίστρια τόνισε ότι η παραγωγή είναι καλά οργανωμένη και ότι οι σχέσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι πολύ καλές. «Είναι πολύ καλή! Είναι μια πολύ ωραία και καλά οργανωμένη παραγωγή. Και το καλό είναι ότι όλοι όσοι συμμετέχουν είναι πολύ καλά παιδιά, οπότε έχουμε ωραίο κλίμα. Αυτό που λέμε ότι περνάμε καλά στα καμαρίνια ισχύει 100%. Ερχόμαστε από πολύ πρωί, έχουμε κάνει φοβερό bonding και αυτό θα κρατήσει μέχρι το καλοκαίρι. Από τώρα σου λέω ότι πραγματικά θα μου λείψει όταν τελειώσει».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ήδη σκέφτεται πρόσωπα που θα ήθελε να υποδυθεί στα επόμενα επεισόδια. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, καθώς δεν προέρχεται από τον χώρο της υποκριτικής. «Υπάρχουν πολλά πρόσωπα που έχω στο μυαλό μου. Επειδή όμως δεν είμαι ηθοποιός, χρειάζεται πολλή δουλειά, αλλά είμαι αποφασισμένη να το κάνω».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στις βασικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πρώτη της εμφάνιση ως Lady Gaga. Όπως είπε, το πιο απαιτητικό κομμάτι ήταν ο συνδυασμός ερμηνείας, χορού και τραγουδιού, μαζί με την ανάγκη να αποδώσει σωστά την προσωπικότητα της διεθνούς σταρ. «Με δυσκόλεψε πάρα πολύ το ότι έπρεπε ταυτόχρονα να μπω στην προσωπικότητά της, να χορέψω και να τραγουδήσω. Ήταν πάρα πολλά πράγματα μαζί».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η περιγραφή της για τη στιγμή που δέχτηκε την πρόταση να συμμετάσχει στο show. Η Μαριάντα Πιερίδη αποκάλυψε ότι αρχικά ήταν αρνητική, όμως στη συνέχεια άλλαξε στάση και αποφάσισε να δώσει μια ευκαιρία στον εαυτό της. «Αρχικά είπα “δεν υπάρχει καμία περίπτωση” και κλείσαμε το τηλέφωνο. Μετά όμως σκέφτηκα ότι, όταν σου δίνονται ευκαιρίες στη ζωή, πρέπει να τις αρπάζεις. Τους ξαναπήρα και είπα τελικά να κάνουμε ένα ραντεβού».

Η τραγουδίστρια μίλησε και για τον γιο της, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό της στην πρεμιέρα, δίνοντας έναν πιο προσωπικό και χιουμοριστικό τόνο στη συζήτηση. «Έρχεται μαζί μου, αλλά στην πραγματικότητα δεν έρχεται για μένα, αλλά για τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη (γέλια). Του αρέσει πολύ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

