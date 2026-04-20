Ο βρετανικός στρατός χαρακτηρίζει την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ «κρίσιμη»

Ο βρετανικός στρατός χαρακτήρισε την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο ως «κρίσιμη», δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου. Η εκτίμηση αυτή αποτυπώνει την έντονη ανησυχία που επικρατεί για την ασφάλεια στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι στην περιοχή καταγράφεται «υψηλό επίπεδο δραστηριότητας των ναυτικών δυνάμεων». Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει «κίνδυνος επίθεσης ή λανθασμένης εκτίμησης» στη θαλάσσια οδό, γεγονός που ενισχύει το κλίμα επιφυλακής.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό ναυτικό επέβαλε εκ νέου αυστηρούς περιορισμούς στη διέλευση από το στενό. Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός εφαρμόζει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και ύδατα, με την ένταση στην περιοχή να παραμένει αυξημένη.

Το UKMTO ανέφερε επίσης πολλαπλές επιθέσεις χθες από ιρανικές δυνάμεις σε πλοία που διέρχονταν από τα Στενά. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο.

Πηγή: Associated Press