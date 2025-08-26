Επική γκάφα Βανς: «Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με διαπραγμάτευση» – Σάλος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ που προσπαθεί να… ξαναγράψει την Ιστορία

Enikos Newsroom

διεθνή

Επική γκάφα Βανς: «Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με διαπραγμάτευση» – Σάλος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ που προσπαθεί να… ξαναγράψει την Ιστορία

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έγινε ξανά αποδέκτης έντονης κριτικής έπειτα από μια αμφιλεγόμενη δήλωση για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την οποία έκανε σε τηλεοπτική του εμφάνιση, στο NBC News, προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων και ειρωνικών σχολίων.

Τραμπ: Κήρυξε την 8η Μαΐου ως «Ημέρα της Νίκης» στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο λέγοντας «Ήρθε η ώρα να πάρουμε τα εύσημα» – Η… γκάφα με την ημερομηνία

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του με την Κρίστεν Γουέλκερ στην εκπομπή «Meet the Press» την Κυριακή, ο Ρεπουμπλικανός κλήθηκε να σχολιάσει τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Αν στη Ρωσία επιτραπεί να κρατήσει οποιοδήποτε από τα εδάφη που κατέλαβε παράνομα, τι μήνυμα στέλνει αυτό στην Κίνα; Δίνει στην Κίνα το πράσινο φως να εισβάλει στην Ταϊβάν; Δίνει στη Ρωσία το πράσινο φως να εισβάλει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που ανησυχεί τους Ευρωπαίους συμμάχους σας;».

Αντί να απαντήσει ευθέως, ο Βανς αμφισβήτησε το σκεπτικό της ερώτησης. «Κρίστεν, έτσι καταλήγουν τελικά οι πόλεμοι», είπε.

«Αν γυρίσεις πίσω στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αν γυρίσεις πίσω στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αν γυρίσεις πίσω σε κάθε μεγάλη σύγκρουση στην ανθρώπινη ιστορία, όλες τελειώνουν με κάποιο είδος διαπραγμάτευσης», δήλωσε εσφαλμένα.


Στην πραγματικότητα, όπως σημειώνει το NBC, οι μεγάλες συγκρούσεις τερματίστηκαν είτε με υποταγή του αντιπάλου είτε με απώθησή του. Ειδικά όσον αφορά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έδωσαν στις δυνάμεις του Άξονα δύο επιλογές: θάνατο ή άνευ όρων παράδοση.

Καμία διαπραγμάτευση δεν τέθηκε στο τραπέζι, συνεχίζει η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα, και ουδέποτε εξετάστηκε το ενδεχόμενο να διατηρήσει η Γερμανία ή η Ιαπωνία τα εδάφη που είχαν καταλάβει παράνομα.

Ο πόλεμος στην Ευρώπη τερματίστηκε με την κατάρρευση της ναζιστικής Γερμανίας και την αυτοκτονία του Αδόλφου Χίτλερ, ενώ στον Ειρηνικό έληξε μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, καταλήγει το NBC.


Οι χρήστες στην πλατφόρμα X δεν άργησαν να δώσουν στον Βανς ένα μάθημα Ιστορίας, υπενθυμίζοντας ότι ο πόλεμος τελείωσε το 1945 με την άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, αναφέρει ο The Indepedent.


«Όχι, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με την άνευ όρων παράδοση των χωρών που τον ξεκίνησαν!», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σημείωσε: «Πραγματικά περίμενα κάτι καλύτερο από τον Βανς. Έκανα το λάθος να τον θεωρώ έναν μορφωμένο, ειλικρινή άνθρωπο με τον οποίο είχα κάποιες διαφωνίες. Ολόκληρη η διοίκηση αποτελείται από ανθρώπους με το μυαλό μιας κάμπιας. Ο Ντόναλντ δεν θέλει να διακινδυνεύσει να τον διορθώσουν. Ο Τζέι Ντι είναι ένας αγράμματος».

Ένας τρίτος έγραψε: «Γελάω. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με διαπραγμάτευση; Πες το αυτό στους πολίτες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι. Στους πολίτες του Βερολίνου. Στους πολίτες της Καρχηδόνας και της Ρώμης. Όπως όλοι του [κινήματος] MAGA, ο Βανς έχει μείνει κολλημένος στη δεκαετία του 1920».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κάνει γκάφα στη διεθνή σκηνή. Τον Απρίλιο, κατά την επίσκεψή του στο Βατικανό, επικρίθηκε επειδή φωτογραφήθηκε με τον γιο του στην Καπέλα Σιξτίνα, όπου η φωτογράφιση απαγορεύεται αυστηρά για την προστασία των έργων του Μιχαήλ Άγγελου, όπως ανέφερε το People.


Αλλά και ο ίδιος ο Τραμπ έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση με παρόμοια σφάλματα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μπέρδεψε τα λόγια του όταν αναφερόταν σε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, λέγοντας αντί για αυτά «Αλβανία και Αμπερμπαϊτζάν», σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφυλακτική αγωγή κατά του HIV-Χορηγείται δύο φορές το χρόνο

ΕΟΦ: Προσοχή σε μη εγκεκριμένο προϊόν για τη στυτική δυσλειτουργία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντική πτώση σήμερα για τον Γενικό Δείκτη

Όμιλος ΔΕΗ: Νέο αιολικό πάρκο στην Ρουμανία

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν την πιο φωτεινή μέχρι σήμερα ταχεία έκλαμψη ραδιοκυμάτων – «Είναι η αρχή μιας νέας εποχής»

Veo 3: Το νέο AI εργαλείο δημιουργίας βίντεο της Google που θα σας κάνει να το αγοράσετε «χθες»
περισσότερα
16:54 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Politico: Η ΕΕ ξεμένει από «όπλα» κατά του Πούτιν και στρέφει τις ελπίδες της στον Τραμπ – Τα «γερά χαρτιά» που έχει η Ουάσινγκτον

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει εξαντλήσει τα περισσότερα από τα «όπλα» της απέναντι στη ρω...
15:36 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γάζα: Το Κατάρ «περιμένει» ακόμη την απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση για εκεχειρία – «Σταγόνα στον ωκεανό» η βοήθεια που εισέρχεται στον θύλακα, λέει ο ΟΗΕ

Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να περιμένει μια ισραηλινή απάντηση στην πρόταση γι...
14:48 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Στις 16:00 η κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας – Θα δώσει «πράσινο φως» για εισβολή στο κέντρο της Γάζας;

Στις 16:00 αναμένεται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον Μπέντ...
10:59 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γάζα: Ιερείς και καλόγριες αρνούνται να εκκενώσουν την Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Πορφυρίου – Τι λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 

Ιερείς και καλόγριες αρνούνται να εκκενώσουν την Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου κα...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο