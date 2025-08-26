Επική γκάφα Βανς: «Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με διαπραγμάτευση» – Σάλος με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ που προσπαθεί να… ξαναγράψει την Ιστορία

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έγινε ξανά αποδέκτης έντονης κριτικής έπειτα από μια αμφιλεγόμενη δήλωση για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την οποία έκανε σε τηλεοπτική του εμφάνιση, στο NBC News, προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων και ειρωνικών σχολίων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του με την Κρίστεν Γουέλκερ στην εκπομπή «Meet the Press» την Κυριακή, ο Ρεπουμπλικανός κλήθηκε να σχολιάσει τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Αν στη Ρωσία επιτραπεί να κρατήσει οποιοδήποτε από τα εδάφη που κατέλαβε παράνομα, τι μήνυμα στέλνει αυτό στην Κίνα; Δίνει στην Κίνα το πράσινο φως να εισβάλει στην Ταϊβάν; Δίνει στη Ρωσία το πράσινο φως να εισβάλει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που ανησυχεί τους Ευρωπαίους συμμάχους σας;».

Αντί να απαντήσει ευθέως, ο Βανς αμφισβήτησε το σκεπτικό της ερώτησης. «Κρίστεν, έτσι καταλήγουν τελικά οι πόλεμοι», είπε.

«Αν γυρίσεις πίσω στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αν γυρίσεις πίσω στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αν γυρίσεις πίσω σε κάθε μεγάλη σύγκρουση στην ανθρώπινη ιστορία, όλες τελειώνουν με κάποιο είδος διαπραγμάτευσης», δήλωσε εσφαλμένα.

“This is how wars ultimately get settled. If you go back to World War 2, if you go back to every major conflict in human history, they all end with some kind of negotiation.” – JD Vance Completely wrong and shockingly naive. pic.twitter.com/jiqNd2Cuk5 — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) August 24, 2025



Στην πραγματικότητα, όπως σημειώνει το NBC, οι μεγάλες συγκρούσεις τερματίστηκαν είτε με υποταγή του αντιπάλου είτε με απώθησή του. Ειδικά όσον αφορά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έδωσαν στις δυνάμεις του Άξονα δύο επιλογές: θάνατο ή άνευ όρων παράδοση.

Καμία διαπραγμάτευση δεν τέθηκε στο τραπέζι, συνεχίζει η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα, και ουδέποτε εξετάστηκε το ενδεχόμενο να διατηρήσει η Γερμανία ή η Ιαπωνία τα εδάφη που είχαν καταλάβει παράνομα.

Ο πόλεμος στην Ευρώπη τερματίστηκε με την κατάρρευση της ναζιστικής Γερμανίας και την αυτοκτονία του Αδόλφου Χίτλερ, ενώ στον Ειρηνικό έληξε μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, καταλήγει το NBC.

Vance: “If you go back to World War II, if you go back to World War I, if you go back to every major conflict in human history, they all end with some kind of negotiation.” Washington Post, May 8, 1945: “Germany Surrenders Unconditionally.” pic.twitter.com/e5i8MPLGMu — Peter Baker (@peterbakernyt) August 25, 2025



Οι χρήστες στην πλατφόρμα X δεν άργησαν να δώσουν στον Βανς ένα μάθημα Ιστορίας, υπενθυμίζοντας ότι ο πόλεμος τελείωσε το 1945 με την άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, αναφέρει ο The Indepedent.

JD Vance: “If you go back to World War II, if you go back to World War I, if you go back to every major conflict in human history, they all end with some kind of negotiation” pic.twitter.com/MsPtr5HFry — Old Man Lefty (@OldManLefty1) August 25, 2025



«Όχι, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με την άνευ όρων παράδοση των χωρών που τον ξεκίνησαν!», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σημείωσε: «Πραγματικά περίμενα κάτι καλύτερο από τον Βανς. Έκανα το λάθος να τον θεωρώ έναν μορφωμένο, ειλικρινή άνθρωπο με τον οποίο είχα κάποιες διαφωνίες. Ολόκληρη η διοίκηση αποτελείται από ανθρώπους με το μυαλό μιας κάμπιας. Ο Ντόναλντ δεν θέλει να διακινδυνεύσει να τον διορθώσουν. Ο Τζέι Ντι είναι ένας αγράμματος».

Ένας τρίτος έγραψε: «Γελάω. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με διαπραγμάτευση; Πες το αυτό στους πολίτες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι. Στους πολίτες του Βερολίνου. Στους πολίτες της Καρχηδόνας και της Ρώμης. Όπως όλοι του [κινήματος] MAGA, ο Βανς έχει μείνει κολλημένος στη δεκαετία του 1920».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κάνει γκάφα στη διεθνή σκηνή. Τον Απρίλιο, κατά την επίσκεψή του στο Βατικανό, επικρίθηκε επειδή φωτογραφήθηκε με τον γιο του στην Καπέλα Σιξτίνα, όπου η φωτογράφιση απαγορεύεται αυστηρά για την προστασία των έργων του Μιχαήλ Άγγελου, όπως ανέφερε το People.

An epic shot of Vice President JD Vance and his son inside the Sistine Chapel. What an incredible way to spend Easter weekend. pic.twitter.com/HldQVtcN93 — Charlie Kirk (@charliekirk11) April 20, 2025



Αλλά και ο ίδιος ο Τραμπ έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση με παρόμοια σφάλματα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μπέρδεψε τα λόγια του όταν αναφερόταν σε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, λέγοντας αντί για αυτά «Αλβανία και Αμπερμπαϊτζάν», σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα.