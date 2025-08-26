Ισραήλ: Στις 16:00 η κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας – Θα δώσει «πράσινο φως» για εισβολή στο κέντρο της Γάζας;

Έυη Απολλωνάτου

διεθνή

Ισραήλ Κατς Μπέντζαμιν Νετανιάχου Εγιάλ Ζαμίρ
Ο υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς (δεξιά), ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου (μέση) και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ (αριστερά). Πηγή: Υπουργείο Άμυνας Ισραήλ

Στις 16:00 αναμένεται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να συζητήσει τις εξελίξεις στην πόλη της Γάζας, ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην ιστοσελίδα Times of Israel.

Εβραϊκά ΜΜΕ επιμένουν ότι στην ατζέντα της συνεδρίασης δεν θα περιλαμβάνονται διαπραγματεύσεις για συμφωνία κατάπαυσης πυρός και απελευθέρωσης ομήρων. Ωστόσο το γραφείο του Νετανιάχου αρνήθηκε να απαντήσει επίσημα εάν θα τεθεί το θέμα στην συνεδρίαση.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 12, 4 ταξιαρχίες του ισραηλινού στρατού επιχειρούν στα προάστια της πόλης της Γάζας κυρίως στις περιοχές Τζαμπάλια και Ζεϊτούν. Το δίκτυο μεταδίδει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ αναμένουν τις εντολές του υπουργικού συμβουλίου για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα.

Επιπλέον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποφασιστεί να εισέλθουν στο κέντρο της πόλης προκειμένου να αναπτυχθούν σε θέσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για τους 60.000 εφέδρους οι οποίοι έχουν πάρει εντολή επιστράτευσης και θα παρουσιαστούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

10:59 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γάζα: Ιερείς και καλόγριες αρνούνται να εκκενώσουν την Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Πορφυρίου – Τι λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 

Ιερείς και καλόγριες αρνούνται να εκκενώσουν την Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου κα...
09:23 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Μπούγας: Πάνω από 17.000 αποφυλακίσεις με τον νόμο Παρασκευόπουλου

Παρέμβαση σχετικά με τον νόμο Παρασκευόπουλου, παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία για τις αποφυ...
08:48 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Διαδηλώσεις στο Ισραήλ: Έκλεισαν κεντρικές λεωφόρους στο Τελ Αβίβ – Προσευχή για τους ομήρους στο Τείχος των Δακρύων

Μία ημέρα πανεθνικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε στο Ισραήλ με διαδηλωτές να μπλοκάρουν κεντρικές ...
08:23 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Τραμπ: «Στέλνεις τον στρατό και σε κατηγορούν ότι επιτίθεσαι στη Δημοκρατία – Σε πολλούς Αμερικανούς θα άρεσε να έχουν ένα δικτάτορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες δημοσιογράφους πως σε «πολλούς» Αμερικανούς «θα άρεσε να έχο...
