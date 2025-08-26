Ισραήλ: Στις 16:00 η κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας – Θα δώσει «πράσινο φως» για εισβολή στο κέντρο της Γάζας;

Στις 16:00 αναμένεται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να συζητήσει τις εξελίξεις στην πόλη της Γάζας, ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην ιστοσελίδα Times of Israel.

Εβραϊκά ΜΜΕ επιμένουν ότι στην ατζέντα της συνεδρίασης δεν θα περιλαμβάνονται διαπραγματεύσεις για συμφωνία κατάπαυσης πυρός και απελευθέρωσης ομήρων. Ωστόσο το γραφείο του Νετανιάχου αρνήθηκε να απαντήσει επίσημα εάν θα τεθεί το θέμα στην συνεδρίαση.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 12, 4 ταξιαρχίες του ισραηλινού στρατού επιχειρούν στα προάστια της πόλης της Γάζας κυρίως στις περιοχές Τζαμπάλια και Ζεϊτούν. Το δίκτυο μεταδίδει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ αναμένουν τις εντολές του υπουργικού συμβουλίου για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα.

Επιπλέον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποφασιστεί να εισέλθουν στο κέντρο της πόλης προκειμένου να αναπτυχθούν σε θέσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για τους 60.000 εφέδρους οι οποίοι έχουν πάρει εντολή επιστράτευσης και θα παρουσιαστούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.