Τηλεθέαση (25/8): Τα νούμερα των εκπομπών που έκαναν πρεμιέρα

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik

Πρεμιέρα έκαναν αρκετές εκπομπές την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025. Το ΟΡΕΝ και ο ΣΚΑΪ μπήκαν στον ανταγωνισμό ήδη με όλες τις ενημερωτικές τους εκπομπές, ενώ αναμένεται τον Σεπτέμβριο ο ΑΝΤ1 και το MEGA (εξαίρεση η εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου). Ας δούμε την τηλεθέαση της ημέρας.

Η “Ωρα Ελλάδος” με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, έκανε πρεμιέρα στην ζώνη 6 με 10 το πρωί. Η εκπομπή στο γενικό κοινό έκανε 17,5% και το δυναμικό κοινό 6,7%. Η εκπομπή του ΣΚΑΪ, Σήμερα, έκανε 20,2% στο γενικό κοινό και 12,4% στο δυναμικό κοινό.

Στη ζώνη 10-1, ο ΑΝΤ1 με την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, που θα ολοκληρώσει την παρουσία της στις αρχές Σεπτέμβρη, σημείωσε 12% στο σύνολο και 14,3% στο δυναμικό κοινό. Ο ΣΚΑΪ με τους Αταίριαστους, που έκαναν πρεμιέρα, πήραν 18,5% στο γενικό κοινό και 12,4% στο δυναμικό. Η εκπομπή του ΟΡΕΝ, 10 Παντού, με τον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμήτρου έκανε 8% στο γενικό κοινό και 4,6% στο δυναμικό.

Το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο έκανε 16% στο γενικό κοινό και 14,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ η εκπομπή “Καθαρές Κουβέντες” με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου κατέγραψε 6% στο γενικό κοινό και 3,2% στο δυναμικό κοινό.

