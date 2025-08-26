Ανδρέας Γεωργίου: Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου – Η συγκινητική ανάρτηση και οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Το πρώτο τους παιδί κρατούν πλέον στα χέρια τους ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου.

«Σήμερα, καθώς κρατώ στην αγκαλιά μου το μικρό μας θαύμα, νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα μου, με τη δύναμη και την αποφασιστικότητά της, έφερε στη ζωή μας το πιο πολύτιμο δώρο. Σε κάθε πόνο, σε κάθε στιγμή αγωνίας, η καρδιά της χτύπαγε για εμάς», έγραψε ο Ανδρέας Γεωργίου σε ανάρτησή του στο Instagram, όπου δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες τους μέσα από το μαιευτήριο.

«Αγάπη μου, είσαι η ηρωίδα μου, η πηγή της ζωής και της αγάπης. Αυτό το ταξίδι είναι μόνο η αρχή και μαζί θα δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Ευχαριστώ που με έκανες μέρος αυτού του θαύματος. Σήμερα, έχω μάθει ότι η αγάπη μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά η δική σου είναι η πιο δυνατή από όλες. Σε αγαπώ βαθιά και ανυπομονώ να ζήσουμε μαζί αυτή τη νέα περιπέτεια», καταλήγει στο συγκινητικό του μήνυμα ο Ανδρέας Γεωργίου.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andreas Geo (@georgiou82)

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

