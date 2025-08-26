Αρκαδία: Βανδαλίστηκε το άγαλμα του Πάνα στη Στεμνίτσα – «Έριξαν φέιγ βολάν χριστιανικού περιεχομένου κοντά του» – ΦΩΤΟ

Άγνωστοι βανδάλισαν το άγαλμα του Πάνα, του θεού της φύσης και της ανεξέλεγκτης ζωής, που συμβολίζει, σύμφωνα με την μυθολογία, τη σύνδεση του ανθρώπου με τον κόσμο γύρω του, το οποίο βρίσκεται σε ιδιωτικό κτήμα κοντά στην κεντρική πλατεία της Στεμνίτσας Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε ο ιδιοκτήτης του κτήματος στο Μαίναλον, στις 27 Ιουλίου δόθηκε συνέντευξη από κοινού με τον ξυλογλύπτη κ. Άγγελο Πασιατζή, στη Δημοτική ραδιοφωνία Τρίπολης, «η όποια αναμεταδόθηκε από πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη συνέντευξη δηλώσαμε πως “το άγαλμα δεν είναι λατρευτικό, αλλά συμβολικό και πως δεν αποβλέπουμε στην επιστροφή του δωδεκαθεϊσμού, εξάλλου ο Παν δεν ανήκε στο δωδεκάθεο».

Μεταξύ 23-25 Αυγούστου, το άγαλμα βανδαλίστηκε από αγνώστους, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανάρτηση, έριξαν φέιγ βολάν χριστιανικού περιεχομένου και κάρφωσαν εικόνες της Αγίας Μαρίνας στα δέντρα κοντά στο άγαλμα.

«Μάθαμε πως τέτοια φέιγ βολάν έπεσαν και στη Δημητσάνα την ίδια ημέρα. Το απόγευμα της 25ης Αυγούστου κατέθεσα μήνυση κατά αγνώστων. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε χρήσιμο για τον εντοπισμό του/των δραστών, να ενημερώσουν το αστυνομικό τμήμα Δημητσάνας, το οποίο διερευνά την υπόθεση. Τέλος αναμένω από τα αρμόδια όργανα της Εκκλησίας της Ελλάδος, να πάρουν θέση για το συμβάν του βανδαλισμού ενός έργου τέχνης, το οποίο αποτελεί σύμβολο της Αρκαδίας και του Αρκαδικού Ιδεώδους για την προστασία της άγριας φύσης».

Η ανάρτηση του γλύπτη: Ο Πάνας, σύμβολο της φύσης, της χαράς και της άγριας ζωής, δεν ανήκει σε καμία θρησκεία ούτε σε καμία ιδεολογία

Με βαθιά λύπη πληροφορήθηκα τον βανδαλισμό του ξύλινου γλυπτού του Πάνα, που φιλοτέχνησα με σεβασμό και αγάπη για τον τόπο και την παράδοση της Αρκαδίας. Το έργο αυτό δεν δημιουργήθηκε ως αντικείμενο λατρείας, αλλά ως καλλιτεχνικό και συμβολικό μνημείο, εμπνευσμένο από τη μακραίωνη σχέση του αρκαδικού τοπίου με τον μύθο και την παράδοση.

Η πράξη του βανδαλισμού δεν αποτελεί απλώς επίθεση σε ένα κομμάτι ξύλου που μεταμορφώθηκε σε μορφή τέχνης· αποτελεί πλήγμα απέναντι στον πολιτισμό, στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και στον ίδιο τον διάλογο που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν μας.

Η τέχνη ενώνει – δεν διχάζει. Ο Πάνας, σύμβολο της φύσης, της χαράς και της άγριας ζωής, δεν ανήκει σε καμία θρησκεία ούτε σε καμία ιδεολογία. Ανήκει στη μνήμη και στην πολιτιστική κληρονομιά της Αρκαδίας και της Ελλάδας.

Καλώ όλους να προστατεύσουμε την τέχνη από φανατισμούς και παρεξηγήσεις. Η διαφωνία ποτέ δεν νομιμοποιεί τη βία ή τον βανδαλισμό. Μόνο μέσα από τον σεβασμό, τον διάλογο και την παιδεία μπορούμε να χτίσουμε ένα μέλλον που θα τιμά τόσο την παράδοση όσο και τη δημιουργικότητα του σήμερα.

Ως καλλιτέχνης, θα συνεχίσω να δημιουργώ με στόχο τη σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση, την ιστορία και την ομορφιά που μας περιβάλλει.

Άγγελος Πατσιατζής, Ξυλογλύπτης – Καλλιτέχνης του Δάσους