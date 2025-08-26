Υπόθεση Novartis: «Δέκα ολόκληρα χρόνια είμαι μια ζωντανή νεκρή» – Τι είπε στην απολογία της η «Αικατερίνη Κελέση»

Με την απολογία της Μαρίας Μαραγγέλη που κατηγορείται μαζί με τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση στην υπόθεση Novartis συνεχίστηκε σήμερα η διαδικασία. Η πρώην γραμματέας του Κωνσταντίνου Φρουζή που έδωσε σειρά καταθέσεων εμπλέκοντας πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση επέμεινε ότι οι καταθέσεις της με το ψευδώνυμο «Αικατερίνη Κελέση» αποτύπωναν αληθινά γεγονότα και όχι ψεύδη, όπως της αποδίδεται.

Της Άννας Κανδύλη

Η κατηγορούμενη περιέγραψε εκτενώς τον τρόπο με τον οποίο η φαρμακοβιομηχανία λειτουργούσε, κάνοντας λόγο για «αθέμιτες πρακτικές» και «χρήματα που κυκλοφορούσαν ως καθημερινότητα» στα γραφεία του Φρουζή. «Όλα αυτά που είπα, είδα, άκουσα και έζησα ήταν αληθινά και δεν έχουν καμία σχέση με τη λέξη ψέμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Μ. Μαραγγέλη αναφέρθηκε σε συναντήσεις του τότε ισχυρού άνδρα της Novartis με κορυφαία πολιτικά πρόσωπα, στις οποίες είτε ήταν παρούσα είτε ενημερωνόταν από τον ίδιο. Σύμφωνα με την απολογία της, «ο Φρουζής είχε φέρει την εταιρεία σαν να ήταν κράτος εν κράτει», επηρεάζοντας ακόμη και υπουργικές αποφάσεις πριν αυτές φτάσουν στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Η βαλίτσα στο Μαξίμου

Στην απολογία της αναφέρθηκε εκτενώς σε όσα έχει καταθέσει για συνάντηση το 2013 του Κ. Φρουζή με τον τότε Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Όπως υποστήριξε, ο Φρουζής της ζήτησε να ετοιμάσει non paper με τις απαιτήσεις του για το ραντεβού και της παρέδωσε τη βαλίτσα του, στην οποία υπήρχαν «δεσμίδες χρημάτων». Η ίδια μετέφερε τη βαλίτσα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου. «Όταν επέστρεψε, τα χρήματα δεν υπήρχαν πια μέσα», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι της έδωσε τότε έγγραφο παραπομπής στον Χρήστο Σταϊκούρα.

Φάκελοι με χρήματα σε υπουργικά γραφεία

Η Μαραγγέλη δήλωσε ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις συνάντησης του Φρουζή με τον Άδωνι Γεωργιάδη στο υπουργείο Υγείας, όπου – όπως είπε – παραδόθηκαν φάκελοι που περιείχαν χαρτονομίσματα. «Ήταν μεταφορά χρημάτων ξεκάθαρα. Ήταν η λεγόμενη win–win σχέση», τόνισε.

Ανέφερε ακόμη ότι ο Φρουζής μιλούσε για «στενή σχέση» με τον Γιάννη Στουρνάρα στο πλαίσιο του λεγόμενου Harvard Project, ενός προγράμματος με το οποίο η εταιρεία επεδίωκε πολιτική επιρροή.

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη έκανε λόγο και για άλλους πολιτικούς:

-Για τον Ανδρέα Λοβέρδο είπε ότι «δόθηκαν χρήματα μέσω τρίτων» για να εγκριθούν δύο φάρμακα το 2011.

-Για τον Μάριο Σαλμά ανέφερε ότι οι συναντήσεις γίνονταν στο γραφείο του, αν και οι σχέσεις τους «διαταράχθηκαν όταν εκείνος προσκολλήθηκε σε άλλη εταιρεία».

-Για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο κατέθεσε ότι «δόθηκαν 200.000 ευρώ για τα εμβόλια Η1Ν1», σύμφωνα πάντα με όσα της μετέφερε ο Φρουζής.

Σε ερώτηση της Προέδρου του δικαστηρίου για το αν αντιλαμβανόταν τη σοβαρότητα όσων κατέθεσε, η Μαραγγέλη απάντησε: «Σκοπός μου δεν ήταν να κινηθεί δίωξη, δεν έχω μένος μαζί τους. Ήθελα μόνο να τα πω για να βγουν από πάνω μου». Εξήγησε ότι η κατάθεσή της το 2017 δόθηκε υπό καθεστώς φόβου και πίεσης, καθώς η Novartis βρισκόταν ήδη υπό έλεγχο και στην Ελλάδα.

Η κατηγορούμενη αναφέρθηκε και στις προσωπικές της συνέπειες: «Δέκα ολόκληρα χρόνια είμαι μια ζωντανή νεκρή γιατί κουβαλάω το βάρος. Τα παιδιά μου δέχθηκαν μπούλινγκ από τα δημοσιεύματα».