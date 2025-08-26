ΔΕΘ 2025 – Κοντογεώργης: Φοροαπαλλαγές για τη μεσαία τάξη και ενίσχυση της οικογένειας

Τους δύο βασικούς άξονες των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) έθεσε εξ αρχής στο τραπέζι, ο υφυπουργός Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews. Αυτοί θα είναι, όπως είπε, «οι φορολογικές ελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη και η ενίσχυση της οικογένειας».

Στην επιχειρηματολογία του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ εξήγησε ότι ναι μεν οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει «σαφέστατα οικονομική πρόοδος, ένα μάζεμα στα δημοσιονομικά», αλλά από την άλλη επιθυμούν -κι αυτή είναι και η δική μας δουλειά- να είναι πιο ορατοί, πιο αισθητοί οι καρποί αυτής της προόδου. Άλλωστε, πρόσθεσε, ακριβώς «λόγω των καλύτερων αποτελεσμάτων στην οικονομία, λόγω αυτής της πολιτικής, έχουμε τη δυνατότητα να υπάρξουν αυτές οι εξαγγελίες».

Εξειδικεύοντας στη συνέχεια, έκανε ειδική μνεία στο δημογραφικό, το οποίο είναι «εθνικό θέμα και απαιτεί κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις. Είναι ένα ζήτημα που αφορά την οικονομία, την εργασία, το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, τα σχολεία, την υγεία, τη φροντίδα των ηλικωμένων, είναι αρκετά ζητήματα. Και σίγουρα αφορά και το στεγαστικό», επεσήμανε και αναφέρθηκε στον εθνικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την ανατροπή της δημογραφικής συρρίκνωσης.

Ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση δεν δίνει 13ο – 14ο μισθό, σύνταξη κλπ, απάντησε ότι «το γεγονός ότι η ΔΕΘ είναι οικονομικό ορόσημο κάθε χρόνο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπαίνουμε σε μια πλειοδοσία. Χρειάζεται μια σοβαρότητα από όλους γιατί η 13η σύνταξη θα κάλυπτε όλα τα υπόλοιπα μέτρα». Ενώ ταυτόχρονα θύμισε ότι «στο Δημόσιο αρχής γενομένης από πέρυσι έχουν δοθεί αυξήσεις που προσεγγίζουν έναν ολόκληρο μισθό. Όπως και στις συντάξεις καταβάλλεται κάθε χρόνο μια προσπάθεια».

Αντιθέτως, συνέχισε, τέτοιες παροχές συνεπάγονται και πάλι επιτήρηση -και «κανείς δεν θέλει να γυρίσει σε αυτήν την εποχή. Χρειάζεται οικονομική αυτοδυναμία, να έχουμε τη μοίρα στα χέρια μας και να μην κάνουμε λάθη του παρελθόντος». Ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, ειδικά η μεσαία τάξη, και η οικογένεια «προφανώς θα είναι στην προμετωπίδα των ανακοινώσεων», δήλωσε.

Στο φορολογικό σκέλος, η πραγματικότητα είναι, και όχι κυβερνητικός ισχυρισμός, σημείωσε ο Θ. Κοντογεώργης, ότι έχουν μειωθεί 72 άμεσοι κι έμμεσοι φόροι. Εξ άλλου «η μείωση των φορολογικών συντελεστών μπορεί να συνεχισθεί» και ταυτόχρονα να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, για το λόγο ότι «μεγάλωσε η οικονομία».

Όπως επίσης υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, «είμαι από εκείνους που πιστεύουν βαθιά ότι η κυβέρνηση αυτή θα αξιολογηθεί από το αποτέλεσμα της δουλειάς της. Έχουν σημασία κι άλλα πράγματα, το δημόσιο ύφος, πώς συνομιλείς με την κοινωνία». Εν κατακλείδι, με βάση όλα τα παραπάνω, «οι πολίτες θα αποφασίσουν την άνοιξη του 2027».

Χωρίς να στέκεται, όπως είπε, στη διαπίστωση ότι η κυβέρνηση διατηρεί ευρύ προβάδισμα από την αντιπολίτευση ενώ διανύει τον 6ο χρόνο της, συνέχισε λέγοντας: «Μάς ενδιαφέρουν τα ποιοτικά στοιχεία, πώς πρέπει να επανασυνδεθούμε με κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες όπως οι νέοι. Πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει σοβαρή, ρεαλιστική και αισιόδοξη προοπτική. Σε αυτά θα κριθούμε».

Σε ερώτημα για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο Θανάσης Κοντογεώργης είπε ότι «είναι πρόσφατα τα χρόνια της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής πτώχευσης της χώρας. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τσίπρα – Καμμένου, έχει μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη των Ελλήνων και βέβαια θα έχουμε πολλά να πούμε αν ο κ. Τσίπρας κάνει οτιδήποτε». Πάντως, «θα περίμενε κανείς μια αυτοκριτική», συμπλήρωσε. Αντ’ αυτής, «βλέπεις στις δημόσιες τοποθετήσεις του ότι γίνεται προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία».

Άρα, συμπέρανε, «ακόμη και αν επανέλθει ο κ. Τσίπρας, θα είναι η ίδια πολιτική, η ίδια σκέψη, η ίδια ρητορική». «Τα χρόνια εκείνα ζήσαμε έξαρση διαιρετικού λόγου. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να ενώσει τους Έλληνες σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αστάθειας», εκτίμησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και συμπλήρωσε: «Ειδικά για τους πρώην πρωθυπουργούς που έχουν φτάσει στα ανώτατα αξιώματα, πάντοτε έχει σημασία μια διαδικασία αυτοκριτικής που μπορεί να σε οδηγήσει στο επόμενο βήμα».

Η συνέντευξη έκλεισε με τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου: «Κάθε χρόνο τέτοια εποχή ζούμε την “Ημέρα της Μαρμότας”: πρόωρες εκλογές, αλλαγή εκλογικού νόμου κ.ο.κ.». «Ο πρωθυπουργός δείχνει θεσμική προσήλωση. Δεν θα αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Κανένα θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου δεν υπάρχει, επομένως προχωράμε ως έχουμε», ήταν η απάντηση του Θ. Κοντογεώργη.