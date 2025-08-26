Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν είχα πρόθεση να την σκοτώσω, ήθελα μόνο να την τρομάξω» – Προκλητικός ο 40χρονος συζυγοκτόνος στην απολογία του

Δυσαρεστημένος, εξοργισμένος, προσβεβλημένος και παράλληλα… μετανιωμένος εμφανίζεται μέσω του απολογητικού υπομνήματος που κατατέθηκε σήμερα (26/08) ενώπιον της ανακρίτριας, ο 40χρονος που δολοφόνησε βάναυσα την 36χρονο σύζυγό του στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Για ακόμη μία φορά, προκλητικά, κάνει λόγο για μία «άψογη, ήρεμη, γαλήνια, φυσιολογική οικογενειακή ζωή», η οποία κλονίστηκε ιδιαίτερα, όταν διαπίστωσε, όπως ισχυρίζεται, ότι η ίδια διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον άνδρα.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Ο 40χρονος συζυγοκτόνος πέρασε νωρίτερα σήμερα το πρωί το κατώφλι της ανακρίτριας Βόλου, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας, και στην συνέχεια κρίθηκε προφυλακιστέος. Η κατηγορία που του έχει απαγγελθεί αφορά ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας καθώς προκύπτει ότι υπήρχαν βίαιες συμπεριφορές προς τα μέλη της οικογένειας.

Στο απολογητικό υπόμνημα που παρουσιάζει το enikos.gr, ο 40χρονος συζυγοκτόνος αρχικά επισημαίνει πως με την σύζυγό του απέκτησαν 4 παιδιά, τα οποία και μεγάλωσαν μαζί, έχοντας μία άριστη συναισθηματική σχέση και ερωτική ζωή, χωρίς αυτή να διαταραχθεί για κανέναν λόγο, με αγάπη και αφοσίωση. «Η έγγαμη συμβίωση μας κλονίσθηκε ιδιαίτερα μετα το Πάσχα 2025 οπότε πληροφορήθηκα, διαπίστωσα, ότι διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον άνδρα, με τον οποίον είχε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με συχνή ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων και πιθανολογώ ότι συναντούσε και συνευρίσκετο μαζί του ερωτικά, όπως άλλωστε ομολόγησε μετα από παλινωδίες ενώπιον μου».

«Δεν είχα πρόθεση να την σκοτώσω, αλλά να την τρομάξω»

Όπως ισχυρίζεται, η παραπάνω εξέλιξη τον δυσαρέστησε, τον εξόργισε και τον έφερε εκτός εαυτού, το μοιραίο πρωινό της Παρασκευής (22/08), που στέρησε με τόσο βίαιο τρόπο την ζωή της συζύγου του, δίχως καν να υπολογίσει πως βρίσκονταν μπροστά τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους. «Η απόφασή της, να διαλύσει την σχέση μας, την οικογένειά μας που με κόπο δημιουργήσαμε, σε συνδυασμό με την αποκάλυψη ότι το νεογνό που κυοφορούσε πριν λίγο καιρό και απέβαλε δεν ήταν δικό μου -ανακοίνωση που έκανε με άκρως χλευαστικό, προσβλητικό και ειρωνικό ύφος-, αναφορά που με έθιξε βάναυσα ως άνδρα, είχε ως αποτέλεσμα να περιέλθω σε κατάσταση αμόκ».

Στις επόμενες γραμμές, ο 40χρονος περιγράφει με λεπτομέρεια πως σκότωσε την σύζυγό του, στην πόρτα του σπιτιού τους, όσο εκείνη προσπαθούσε να ξεφύγει από την μανία του, τονίζοντας ωστόσο πως δεν είχε σχεδιάσει το στυγερό έγκλημα, αλλά έδρασε σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής και με σοβαρή διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών του, ενώ παράλληλα επισημαίνει πως δεν ήθελε να την δολοφονήσει, αλλά μόνο να την… τρομάξει.

«Άρπαξα ένα αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιούσαμε για το ψήσιμο κρεατικών στο μπαλκόνι, χωρίς να το έχω σχεδιάσει, προμελετήσει με ανθρωποκτόνο πρόθεση, οπλίστηκα και της επιτέθηκα με θυμό, με πνευματική θόλωση και να της καταφέρω πλήγματα στο στήθος και τον λαιμό, χωρίς να αντιλαμβάνομαι και να συνειδητοποιώ ουδόλως ότι ήταν θανατηφόρα και έτσι της αφαιρούσα την ζωή, που σε καμία περίπτωση δεν επεδίωκα, δεν είχα τέτοια εγκληματική πρόθεση, ήθελα παρά μόνο να την τρομάξω, να την συνεφέρω, να την ταρακουνήσω, διότι με υποτίμησε με τον πλέον καταφρονητικό και ονειδιστικό τρόπο».

«Θα ήθελα να γυρίσει πίσω ο χρόνος»

Όπως κατέθεσε ενώπιον της ανακρίτριας Βόλου, ήθελε να διατηρήσει την σχέση τους, να «κρατήσω την γυναίκα μου» και να μην διαλυθεί η οικογένειά τους, «πλην όμως ενήργησα ανορθόδοξα και κατέληξα στο άλλο άκρο, έγινα χωρίς να το έχω προμελετήσει ο δολοφόνος της γυναίκας που αγάπησα και λάτρεψα, διέπραξα ένα στυγερό, φριχτό έγκλημα, αποστέρησα από τα παιδιά μας την πολυαγαπημένη μητέρα τους. Έχω ειλικρινώς μετανιώσει για την αποτρόπαια πράξη μου, θέλω να ζητήσω συγγνώμη πρωτίστως από τα τέσσερα παιδιά μου, τους συγγενείς της, την κοινωνία για την τραγωδία που μη ηθελημένα προκάλεσα, άσχετα αν βάναυσα προκλήθηκα και ένιωσα βαρύτατα προσβεβλημένος».

Μάλιστα, τώρα επισημαίνει πως θα ήθελε να γυρίσει ο χρόνος πίσω, «να ήταν στην ζωή η γυναίκα μου, και να ήμουν εγώ στην θέση της. Είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, συγκλονισμένος και ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος και προχθές σκέφθηκα στο κρατητήριο να θέσω βίαιο τέλος στην ζωή μου».

Ακολούθως, υποστηρίζει πως νιώθει τύψεις ενοχής για την «πρόωρη απώλεια, την δολοφονία της συζύγου μου», ενώ καταδικάζει τον εαυτό του που δεν επέλεξε την οδό της λογικής και της αυτοσυγκράτησης, της αυτοκυριαρχίας, «ζητώντας την λύση του γάμου μας, που δεν σεβάστηκε η εκλιπούσα, ώστε η έντονη λογομαχία, ο διαπληκτισμός της 22/8/2025 να μην εκτραχυνθεί, παρεκτραπώ και φθάσω στο έγκλημα».

«Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι την βίασα»

Σχετικά με τις δηλώσεις των συγγενών της άτυχης 36χρονης, οι οποίοι ανέφεραν πως ήταν βίαιος μαζί της και ότι την βίαζε και την άφηνε έγκυο για να μην τον χωρίσει, ο 40χρονος συζυγοκτόνος τις διαψεύδει κατηγορηματικά.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι υπήρξα βίαιος μαζί της, ότι της έχω ασκήσει σωματική βία καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, ή την εξανάγκαζα με βία ή απειλή σε συνουσία χωρίς την θέληση της, δεν ανταποκρίνεται ουδόλως στην πραγματικότητα αποτελεί ψευδή ισχυρισμό. Αλλιώς θα με είχε καταγγείλει για οποιοδήποτε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας».

Παράλληλα, ο 40χρονος αιτήθηκε την άμεση διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης ώστε να διαπιστωθεί εάν πάσχει από ψυχικό νόσημα, «δεδομένου ότι είχα νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα από όπου εξήλθα κατόπιν τριήμερης ακούσιας νοσηλείας προσφάτως κατόπιν απόπειρας αυτοχειρίας και μου είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνω και σήμερα, διαγνώσθηκα με διαταραχή και αγχώδη σύγχυση, που εμφανίσθηκε το τελευταίο διάστημα, και επιδεινώθηκε προκειμένου να κριθεί αν αιτιολογημένα τυγχάνω ελαττωμένου καταλογισμού. Επαναλαμβάνω την συγγνώμη και την ειλικρινή μεταμέλειά μου».