Θεσσαλονίκη: Συμμορία διαρρηκτών «άνοιξε» 11 καταστήματα και επιχειρήσεις στον δήμο Θερμαϊκού – 3 ανήλικοι ανάμεσα στους κατηγορούμενους

Εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται σε διαρρήξεις καταστημάτων και επιχειρήσεων σε περιοχές του δήμου Θερμαϊκού εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και τρεις ανήλικοι, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση – συμμορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, οι τέσσερις νεαροί ηλικίας 28, 17, 15 και 15 ετών, φέρονται να είχαν διαπράξει 11 διαρρήξεις καταστημάτων – επιχειρήσεων και μια κλοπή αυτοκινήτου, από τις αρχές Μαΐου έως τα τέλη Ιουλίου του 2024.

Εκτός από το αυτοκίνητο, έκλεψαν και κινητά τηλέφωνα, διάφορες συσκευές και εργαλεία, προϊόντα, όπως και το χρηματικό ποσό των 1.083 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

