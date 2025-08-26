Ισπανία: Έριξαν πρόστιμα σε τουρίστες για επικίνδυνη οδήγηση – Κρέμονταν έξω από τα παράθυρα αυτοκινήτων

Ισπανία: Έριξαν πρόστιμα σε τουρίστες για επικίνδυνη οδήγηση – Κρέμονταν έξω από τα παράθυρα αυτοκινήτων

Σε 8 συνολικά τουρίστες επιβλήθηκαν πρόστιμα από τις αρχές στην Ισπανία για επικίνδυνη οδήγηση. Σε βίντεο που φαίνονται οι συνοδηγοί σε δύο αυτοκίνητα, που κινούνταν στα Κανάρια Νησιά να κάθονται πάνω στο παράθυρο και να κρέμονται έξω.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι ισπανικές αρχές έκαναν έρευνα για να εντοπίσουν τους παραβάτες. Τελικά κατάφεραν να βρουν τους τουρίστες την ώρα που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε πτήση για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Σε κάθε έναν από τους δύο οδηγούς επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 500 ευρώ για απρόσεκτη οδήγηση και τους αφαιρέθηκαν 6 πόντοι από τα διπλώματα τους. Στους έξι επιβάτες επιβλήθηκε πρόστιμο 200 ευρώ στον καθένα επειδή δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας και δεν είχαν την σωστή θέση μέσα στα αυτοκίνητα.

08:48 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

