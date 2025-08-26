Χαλκιδική: Πολίτες έσωσαν δεκάδες χελωνάκια καρέτα – καρέτα που… μπήκαν σε αυλή σπιτιού – Δείτε βίντεο

Χαλκιδική: Πολίτες έσωσαν δεκάδες χελωνάκια καρέτα – καρέτα που… μπήκαν σε αυλή σπιτιού – Δείτε βίντεο

Ήταν γύρω στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου, στα Αιγαιοπελαγίτικα στο Ποσείδι της Χαλκιδικής, όταν πολίτες αντίκρισαν ένα παράξενο θέαμα: Δεκάδες μικροσκοπικά χελωνάκια καρέτα καρέτα, που λοξοδρόμησαν από την παραλία και διέσχισαν τον ασφάλτινο δρόμο της περιοχής, είχαν κάνει… έφοδο σε μια αυλή σπιτιού, που βρισκόταν σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από τη θάλασσα.

«Ήταν κοντά στα 100 μικρά χελωνάκια. Πήραμε λεκάνες, τα βάλαμε μέσα και τα πήγαμε ξανά στην παραλία» λέει στη Voria.gr ο Χρυσάφης Δασκαλάκης, μόνιμος κάτοικος της περιοχής που συνέβαλε εκείνη τη νύχτα στη διάσωση των νεοσσών του απειλούμενου είδους. Ο ίδιος είχε βρεθεί αντιμέτωπος με ένα αντίστοιχο περιστατικό πριν από δύο χρόνια, όταν δεκάδες μικρά χελωνάκια είχαν βρεθεί πατημένα από αμάξια στον δρόμο της περιοχής. «Ήταν φριχτό το θέαμα. Δεν άντεχε να τα βλέπει η ψυχή σου» σχολιάζει. Η αποτρόπαια αυτή εικόνα ευαισθητοποίησε τον κ. Δασκαλάκη, κινητοποιώντας τον να μάθει πληροφορίες γύρω από τις θαλάσσιες χελώνες και τον τρόπο με τον οποίον θα μπορούσε να τα βοηθήσει σε μία ενδεχόμενη νέα περίσταση. Όπως και έγινε. Τη δεύτερη φορά που αντίκρισε ξανά το πλήθος των μικροσκοπικών χελώνων ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Οι θαλάσσιες χελώνες προσανατολίζονται με το φως. Επειδή εκείνη τη μέρα δεν είχε φεγγάρι, αυτά είδαν τα φώτα από τις λάμπες και κατευθύνθηκαν προς τον δρόμο, φτάνοντας στην αυλή του σπιτιού. Ευτυχώς δεν είχε κίνηση και βρήκαμε μόλις τέσσερα-πέντε πατημένα χελωνάκια» λέει στη Voria.gr και συνεχίζει: «Τα βάλαμε μέσα σε λεκάνες χωρίς νερό. Τα πήγαμε στην παραλία, ανοίξαμε ένα πρόχειρο δρομάκι στην άμμο και με τη χρήση φακού τα κατευθύναμε προς τη θάλασσα. Έτσι άρχισαν και αυτά να κινούνται προς το νερό, όπου τα έπαιρνε το κύμα». Στη συνέχεια ο κ. Δασκαλάκης επικοινώνησε με τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ», προκειμένου να καταγραφεί η ωοτοκία στην ακτή των Αιγαιοπελαγίτικων.

Δείτε βίντεο από την απελευθέρωση των μικρών χελώνων στην παραλία: 

 

