Αγρότες της Λίθινης Εποχής ζούσαν σε οικισμό κοντά σε σημερινό αεροδρόμιο πριν από 7.000 χρόνια

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Αρχαιολόγοι από τη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Φρανκονίας-Λίπης (LWL), έφεραν στο φως εξαιρετικά στοιχεία για τη ζωή στη Λίθινη Εποχή, σε έναν μεγάλο χώρο κατασκευών κοντά στον δήμο Holzwickede, εκεί όπου πρόκειται να σχεδιαστεί το επιχειρηματικό πάρκο Eco Port Süd, κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόρτμουντ. Φωτογραφία: LWL Archaeology for Westphalia / E. Cichy.
Αρχαιολόγοι από τη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Φρανκονίας-Λίπης (LWL), έφεραν στο φως εξαιρετικά στοιχεία για τη ζωή στη Λίθινη Εποχή, σε έναν μεγάλο χώρο κατασκευών κοντά στον δήμο Holzwickede, εκεί όπου πρόκειται να σχεδιαστεί το επιχειρηματικό πάρκο Eco Port Süd, κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόρτμουντ. Φωτογραφία: LWL Archaeology for Westphalia / E. Cichy.

Αρχαιολογικές ανασκαφές στο αεροδρόμιο Ντόρτμουντ, αποκάλυψαν πως, οι αγρότες της πρώιμης Νεολιθικής εποχής, ζούσαν και έχτιζαν σπίτια στην περιοχή πριν από περίπου 7.000 χρόνια.

Στο φως κρυμμένα μυστικά του βυθού από τη Λίθινη Εποχή – Ανακαλύφθηκε μεγάλη υποθαλάσσια δομή που είχαν κατασκευάσει κυνηγοί πριν από 11.000 χρόνια

Τα ευρήματα, ρίχνουν φως στον πολιτισμό Rössen, μία από τις πιο ισχυρές προϊστορικές, αγροτικές κοινότητες της Κεντρικής Ευρώπης. Αρχαιολόγοι από τη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Φρανκονίας-Λίπης (LWL), έφεραν στο φως εξαιρετικά στοιχεία για τη ζωή στη Λίθινη Εποχή, σε έναν μεγάλο χώρο κατασκευών κοντά στον δήμο Holzwickede, εκεί όπου πρόκειται να σχεδιαστεί το επιχειρηματικό πάρκο Eco Port Süd, κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόρτμουντ.

Έπειτα από ανασκαφές που διήρκεσαν περισσότερο από έναν χρόνο, οι εμπειρογνώμονες επαλήθευσαν πως, οι πρώιμες αγροτικές κοινωνίες, έχτιζαν σπίτια και ζούσαν στην περιοχή, κατά τη διάρκεια της Μέσης Νεολιθικής περιόδου.

Αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν τα μυστικά της «τέχνης της λίθινης εποχής» – Το μυστήριο με τις αναπαραστάσεις ζώων και τα ανθρώπινα ίχνη

Αρχαίες οικίες κάτω από τον σύγχρονο σχεδιασμό

Με επικεφαλής τον αρχαιολόγο Philipp Bockelbrink, η ομάδα των ανασκαφών έφερε στο φως αρκετά θεμέλια σπιτιών.

Στο νότιο τμήμα του χώρου των ανασκαφών, αποκαλύφθηκαν αρκετά σχέδια σε δάπεδα από σπίτια της Νεολιθικής Εποχής που χτίστηκαν γύρω στο 4700 π.Χ. Η φωτογραφία δείχνει το σημείο της σύγκλισης των δύο σχεδίων. Γραφικά:LQ Archaeology / LWL Archaeology for Westphalia / M. Baales

Στον βόρειο τομέα, ολοκλήρωσαν το περίγραμμα ενός κτιρίου που, είχε ταυτοποιηθεί σε προγενέστερη, προκαταρκτική έρευνα. Εν τω μεταξύ, στο νότιο τμήμα του χώρου, βρήκαν τα ευρήματα τουλάχιστον τεσσάρων ή πέντε περισσότερων δομών.

Οι κάτοικοι οικισμού της Εποχής του Σιδήρου έκαιγαν τα σπίτια τους και τα ξανάχτιζαν – Τελετουργικό ή ανακαίνιση;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το σημείο μπορεί ν’ αναπαριστά δύο διαφορετικές φάσεις εποικισμού, οι οποίες χρονολογούνται, και οι δύο, πριν από 7.000 χρόνια. Ενώ τα τεχνουργήματα, όπως η κεραμική σπανίζουν, τα ίδια τα θεμέλια παρέχουν σημαντικά στοιχεία που μαρτυρούν πρώιμη κατοίκιση.

Η Δρ. Petra Bergmann από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Οικονομίας της Περιφέρειας Ούννα σημείωσε ότι τέτοιες ανακαλύψεις είχαν προβλεφθεί: “Οι προκαταρκτικές μελέτες έχουν ήδη υποδηλώσει προϊστορική δραστηριότητα εδώ. Τώρα, μετά από τα συναρπαστικά στοιχεία από το παρελθόν, η γη έχει παραδοθεί για την κατασκευή του Eco Port Süd, το οποίο θα δημιουργήσει έναν εμπορικό χώρο υψηλής ποιότητας σε μια εξαιρετική τοποθεσία”.

Η τάφρος της Εποχής του Σιδήρου ήταν γεμάτη από υπολείμματα φωτιάς. Φωτογραφία: LWL Archaeology for Westphalia / E. Cichy

 

Στοιχεία για τον πολιτισμό Rössen

Τα σπίτια που ανακαλύφθηκαν στο Holzwickede, είναι χαρακτηριστικά του πολιτισμού Rössen μια αγροτική κοινότητα που ευδοκιμούσε γύρω στο 4.700 π.Χ.

Ο πολιτισμός αυτός, ο οποίος πήρε την ονομασία του από μια περιοχή στη Λόινα στη Σαξονία-Άνχαλτ, ήταν μια από τις πιο διαδεδομένες ομάδες της Νεολιθικής Εποχής στην Κεντρική Ευρώπη.

Σε μια από τις τάφρους της Εποχής του Σιδήρου, ανακαλύφθηκε μια ασυνήθιστη συγκέντρωση από πέτρες. Φωτογραφία: LQ Archaeology / C. Bariszlovich

Ο καθηγητής Δρ. Michael Baales, επικεφαλής της αρχαιολογικής υπηρεσίας της Βεστφαλίας, εξήγησε:“Τα κτίρια αυτά, αντανακλούν τον πολιτισμό Rössen, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός στα γόνιμα, ιζηματογενή εδάφη της Βεστφαλίας. Συνήθως, οι οικισμοί ανακαλύπτονται κατά μήκος του διαδρόμου Hellwegnd, ανάμεσα στο Σάουερλαντ και την περιοχή του Ρουρ”.
Συγκρίσιμα ευρήματα, έχουν καταγραφεί σ’ ολόκληρη την περιοχή.

Το 1950, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα τεράστιο σπίτι, 65 μέτρων στην περιοχή Μπόχουμ-Γκέρθε – μια από τις μεγαλύτερες γνωστές κατασκευές της προϊστορικής περιόδου. Συγκριτικά, το περίγραμμα του σχεδόν ακέραιου σπιτιού που ανακαλύφθηκε στο Holzwickede, περίπου 30 μέτρων, φαίνεται σχετικά ταπεινό.

Τα σπίτια αυτά, στέγαζαν ανθρώπους και ζώα, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος των σιτηρών, ήταν και αυτός κάτω από την ίδια στέγη.

Κατασκευή και διάσωση

Μπορεί οι ξύλινες κατασκευές να έχουν σαπίσει εδώ και καιρό. Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι έχουν αναγνωρίσει τις βαθιές τρύπες των πασσάλων όπου κάποτε στέκονταν οι τοίχοι και οι οροφές.

Το κεκλιμένο έδαφος κοντά στο Ντόρτμουντ, έκανε τη διατήρηση των χαρακτηριστικών αυτών μέσα στο έδαφος για εκατομμύρια. Ενδιαφέρον είναι πως, ενώ συνήθως, οι χώροι της Νεολιθικής εποχής, αναδεικνύουν μεγάλες ποσότητες από κεραμικά και εργαλεία, στη συγκεκριμένη τοποθεσία, ανακτήθηκαν ελάχιστα. Αυτό, εγείρει κάποια ερωτήματα:

Ήταν ένας βραχύβιος οικισμός; Οι κάτοικοί του μετακινήθηκαν γρήγορα;

Στον νότιο τομέα, ένα οίκημα συμπίπτει με ένα αρχαιότερο θεμέλιο, υποδηλώνοντας διαφορετικές φάσεις κατοίκησης.

Σημάδια από μεταγενέστερους οικισμούς

Ακόμη, η ανασκαφή, έφερε στο φως ίχνη δραστηριότητας από την Εποχή του Σιδήρου, η οποία χρονολογείται μόλις λίγους αιώνες πριν από τη Γέννηση του Χριστού.

Αναγνωρίστηκαν μικρότερες δομές με οπές μάλλον σιταποθήκες ή αποθηκευτικοί χώροι, μαζί με θραύσματα κεραμικής που αποδίδονται στην μεταγενέστερη αυτή περίοδο.
“Η ανασκαφή τονίζει για πόσο μεγάλο διάστημα, οι αγροτικές κοινωνίες έζησαν και άφησαν το σημάδι τους στο Hellweg”, εξηγεί ο καθηγητής Baales. “Είναι σημαντικό η σύγχρονη ανάπτυξη, να σεβαστεί την πολιτιστική κληρονομιά και να εγγυηθεί τη διάσωση των ιχνών αυτών για τις μελλοντικές γενιές”.

Γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν

Η ανακάλυψη στο αεροδρόμιο του Ντάρτμουντ, ρίχνει φως στη βαθιά ιστορία των ανθρώπινου οικισμού στην περιοχή Ρουρ. Ο σημερινός κόμβος μεταφορών και το μελλοντικό επιχειρηματικό πάρκο, κάποτε ήταν η γη των αγροτών της Νεολιθικής εποχής, οι οποίοι καλλιεργούσαν, ζούσαν σε ξύλινα, μακριά σπίτια και έθεσαν τα θεμέλια της πρώιμης Ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Με την εξέλιξη της κατασκευής του Eco Port Süd, ο χώρος θα συνεχίσει να αποτελεί υπενθύμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς που ανατρέχει εκατοντάδες χρόνια στο παρελθόν και βρίσκεται κάτω από τη σύγχρονη υποδομή.

Πρόκειται για μια κληρονομιά που εξακολουθεί να διαμορφώνει την κατανόησή μας για το προϊστορικό παρελθόν της Ευρώπης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να τρώτε αβοκάντο κάθε μέρα; Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε καθόλου, σύμφωνα με ειδικούς

43χρονη που λάτρευε τον ήλιο διαγνώστηκε με μελάνωμα – Δείτε το «αθώο» σημάδι στο πρόσωπο της (ΦΩΤΟ)

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπεται για το ωράριο εργασίας, τις προσλήψεις, επιδόματα – Αναλυτικά όλα τα στοιχεία και τα π...

ΕΛΣΤΑΤ: Πόσο αυξήθηκε ο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής τον Ιούλιο

Nvidia: Παρουσίασε διακριτικά το ταχύτερο mini PC της με ακραία απόδοση – Μοιάζει με μία RTX 5090

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:01 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια υποθαλάσσια μητρόπολη – Η «χαμένη Ατλαντίδα» είναι μικροσκοπική μπροστά της

Ο ωκεανός καλύπτει το περίπου 70% της επιφάνειας της Γης. Ωστόσο, λιγότερο από το 30% του πυθμ...
15:19 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν φθηνότερο και πιο ισχυρό καταλύτη για την παραγωγή καθαρής ενέργειας υδρογόνου – Πώς τα κατάφεραν

Επιστήμονες αξιοποίησαν μια «τεράστια βιβλιοθήκη» νανοσωματιδίων για την αποκάλυψη μιας, χαμηλ...
11:04 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Το φυτό που προκαλεί το πιο επώδυνο τσίμπημα στον κόσμο – Οι βελόνες του προκαλούν πόνο που διαρκεί για χρόνια

Στα πυκνά τροπικά δάση της ανατολικής Αυστραλίας και σε κάποιες περιοχές της Μαλαισίας και της...
08:08 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ανακαλύφθηκε ρωμαϊκή στήλη 2.000 ετών με το σύμβολο του αετού και ελληνικές επιγραφές

Στην ιστορική Ιεράπολη (Ιεράπολη Βαμβύκη ή Ιεράπολη Κυρρηστική, στη σημερινή Μανμπίτζ), ανατολ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο