Αγρότες της Λίθινης Εποχής ζούσαν σε οικισμό κοντά σε σημερινό αεροδρόμιο πριν από 7.000 χρόνια

Αρχαιολογικές ανασκαφές στο αεροδρόμιο Ντόρτμουντ, αποκάλυψαν πως, οι αγρότες της πρώιμης Νεολιθικής εποχής, ζούσαν και έχτιζαν σπίτια στην περιοχή πριν από περίπου 7.000 χρόνια.

Τα ευρήματα, ρίχνουν φως στον πολιτισμό Rössen, μία από τις πιο ισχυρές προϊστορικές, αγροτικές κοινότητες της Κεντρικής Ευρώπης. Αρχαιολόγοι από τη διοικητική περιφέρεια Δυτικής Φρανκονίας-Λίπης (LWL), έφεραν στο φως εξαιρετικά στοιχεία για τη ζωή στη Λίθινη Εποχή, σε έναν μεγάλο χώρο κατασκευών κοντά στον δήμο Holzwickede, εκεί όπου πρόκειται να σχεδιαστεί το επιχειρηματικό πάρκο Eco Port Süd, κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόρτμουντ.

Έπειτα από ανασκαφές που διήρκεσαν περισσότερο από έναν χρόνο, οι εμπειρογνώμονες επαλήθευσαν πως, οι πρώιμες αγροτικές κοινωνίες, έχτιζαν σπίτια και ζούσαν στην περιοχή, κατά τη διάρκεια της Μέσης Νεολιθικής περιόδου.

Αρχαίες οικίες κάτω από τον σύγχρονο σχεδιασμό

Με επικεφαλής τον αρχαιολόγο Philipp Bockelbrink, η ομάδα των ανασκαφών έφερε στο φως αρκετά θεμέλια σπιτιών.

Στον βόρειο τομέα, ολοκλήρωσαν το περίγραμμα ενός κτιρίου που, είχε ταυτοποιηθεί σε προγενέστερη, προκαταρκτική έρευνα. Εν τω μεταξύ, στο νότιο τμήμα του χώρου, βρήκαν τα ευρήματα τουλάχιστον τεσσάρων ή πέντε περισσότερων δομών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το σημείο μπορεί ν’ αναπαριστά δύο διαφορετικές φάσεις εποικισμού, οι οποίες χρονολογούνται, και οι δύο, πριν από 7.000 χρόνια. Ενώ τα τεχνουργήματα, όπως η κεραμική σπανίζουν, τα ίδια τα θεμέλια παρέχουν σημαντικά στοιχεία που μαρτυρούν πρώιμη κατοίκιση.

Η Δρ. Petra Bergmann από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Οικονομίας της Περιφέρειας Ούννα σημείωσε ότι τέτοιες ανακαλύψεις είχαν προβλεφθεί: “Οι προκαταρκτικές μελέτες έχουν ήδη υποδηλώσει προϊστορική δραστηριότητα εδώ. Τώρα, μετά από τα συναρπαστικά στοιχεία από το παρελθόν, η γη έχει παραδοθεί για την κατασκευή του Eco Port Süd, το οποίο θα δημιουργήσει έναν εμπορικό χώρο υψηλής ποιότητας σε μια εξαιρετική τοποθεσία”.

Στοιχεία για τον πολιτισμό Rössen

Τα σπίτια που ανακαλύφθηκαν στο Holzwickede, είναι χαρακτηριστικά του πολιτισμού Rössen μια αγροτική κοινότητα που ευδοκιμούσε γύρω στο 4.700 π.Χ.

Ο πολιτισμός αυτός, ο οποίος πήρε την ονομασία του από μια περιοχή στη Λόινα στη Σαξονία-Άνχαλτ, ήταν μια από τις πιο διαδεδομένες ομάδες της Νεολιθικής Εποχής στην Κεντρική Ευρώπη.

Ο καθηγητής Δρ. Michael Baales, επικεφαλής της αρχαιολογικής υπηρεσίας της Βεστφαλίας, εξήγησε:“Τα κτίρια αυτά, αντανακλούν τον πολιτισμό Rössen, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός στα γόνιμα, ιζηματογενή εδάφη της Βεστφαλίας. Συνήθως, οι οικισμοί ανακαλύπτονται κατά μήκος του διαδρόμου Hellwegnd, ανάμεσα στο Σάουερλαντ και την περιοχή του Ρουρ”.

Συγκρίσιμα ευρήματα, έχουν καταγραφεί σ’ ολόκληρη την περιοχή.

Το 1950, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα τεράστιο σπίτι, 65 μέτρων στην περιοχή Μπόχουμ-Γκέρθε – μια από τις μεγαλύτερες γνωστές κατασκευές της προϊστορικής περιόδου. Συγκριτικά, το περίγραμμα του σχεδόν ακέραιου σπιτιού που ανακαλύφθηκε στο Holzwickede, περίπου 30 μέτρων, φαίνεται σχετικά ταπεινό.

Τα σπίτια αυτά, στέγαζαν ανθρώπους και ζώα, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος των σιτηρών, ήταν και αυτός κάτω από την ίδια στέγη.

Κατασκευή και διάσωση

Μπορεί οι ξύλινες κατασκευές να έχουν σαπίσει εδώ και καιρό. Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι έχουν αναγνωρίσει τις βαθιές τρύπες των πασσάλων όπου κάποτε στέκονταν οι τοίχοι και οι οροφές.

Το κεκλιμένο έδαφος κοντά στο Ντόρτμουντ, έκανε τη διατήρηση των χαρακτηριστικών αυτών μέσα στο έδαφος για εκατομμύρια. Ενδιαφέρον είναι πως, ενώ συνήθως, οι χώροι της Νεολιθικής εποχής, αναδεικνύουν μεγάλες ποσότητες από κεραμικά και εργαλεία, στη συγκεκριμένη τοποθεσία, ανακτήθηκαν ελάχιστα. Αυτό, εγείρει κάποια ερωτήματα:

Ήταν ένας βραχύβιος οικισμός; Οι κάτοικοί του μετακινήθηκαν γρήγορα;

Στον νότιο τομέα, ένα οίκημα συμπίπτει με ένα αρχαιότερο θεμέλιο, υποδηλώνοντας διαφορετικές φάσεις κατοίκησης.

Σημάδια από μεταγενέστερους οικισμούς

Ακόμη, η ανασκαφή, έφερε στο φως ίχνη δραστηριότητας από την Εποχή του Σιδήρου, η οποία χρονολογείται μόλις λίγους αιώνες πριν από τη Γέννηση του Χριστού.

Αναγνωρίστηκαν μικρότερες δομές με οπές μάλλον σιταποθήκες ή αποθηκευτικοί χώροι, μαζί με θραύσματα κεραμικής που αποδίδονται στην μεταγενέστερη αυτή περίοδο.

“Η ανασκαφή τονίζει για πόσο μεγάλο διάστημα, οι αγροτικές κοινωνίες έζησαν και άφησαν το σημάδι τους στο Hellweg”, εξηγεί ο καθηγητής Baales. “Είναι σημαντικό η σύγχρονη ανάπτυξη, να σεβαστεί την πολιτιστική κληρονομιά και να εγγυηθεί τη διάσωση των ιχνών αυτών για τις μελλοντικές γενιές”.

Γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν

Η ανακάλυψη στο αεροδρόμιο του Ντάρτμουντ, ρίχνει φως στη βαθιά ιστορία των ανθρώπινου οικισμού στην περιοχή Ρουρ. Ο σημερινός κόμβος μεταφορών και το μελλοντικό επιχειρηματικό πάρκο, κάποτε ήταν η γη των αγροτών της Νεολιθικής εποχής, οι οποίοι καλλιεργούσαν, ζούσαν σε ξύλινα, μακριά σπίτια και έθεσαν τα θεμέλια της πρώιμης Ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Με την εξέλιξη της κατασκευής του Eco Port Süd, ο χώρος θα συνεχίσει να αποτελεί υπενθύμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς που ανατρέχει εκατοντάδες χρόνια στο παρελθόν και βρίσκεται κάτω από τη σύγχρονη υποδομή.

Πρόκειται για μια κληρονομιά που εξακολουθεί να διαμορφώνει την κατανόησή μας για το προϊστορικό παρελθόν της Ευρώπης.