Σφιχτός εναγκαλισμός Ερντογάν – Χαφτάρ: Τουρκική κορβέτα στη Λιβύη και επίσκεψη του αρχηγού της ΜΙΤ

Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να τελειώσει με το κεφάλαιο Λιβύη κι εκτός του καθεστώτος της Τρίπολης επιχειρεί να προσεταιριστεί και τον Στρατάρχη Χαφτάρ θέτοντας σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο γοητείας και βοήθειας. Έστειλε στη Βεγγάζη κορβέτα, την οποία υποδέχθηκε στο λιμάνι ο ίδιος ο Σαντάμ Χαφτάρ ενώ ο Χάλιφα Χαφτάρ υποδέχθηκε τον Αρχηγό της ΜΙΤ και στενό συνεργάτη του Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν.

του Χρήστου Μαζανίτη

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ΟΡΕΝ, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι σε ότι αφορά τη Λιβύη τα μηνύματα που λαμβάνει η Ελλάδα έχουν θετικό πρόσημο, εστιάζοντας στο γεγονός ότι «βρισκόμαστε στη θέση να συνομιλούμε με τη δυτική Λιβύη, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης. Να γίνει δηλαδή αυτό, το οποίο προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Η Ελλάδα με τη Λιβύη έχουν άμεσα αντικείμενες ακτές που δεν έχει η Τουρκία».

Ωστόσο, η Τουρκία φαίνεται ότι όχι μόνο δεν πτοείται από το γεγονός ότι διεθνώς δεν αναγνωρίζεται πουθενά το ανυπόστατο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο αλλά κι επιμένει ώστε να το κάνει κτήμα και του καθεστώτος της ανατολικής Λιβύης που ελέγχεται από τον Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Η επιχείρηση γοητείας και βοήθειας της Τουρκίας βρίσκεται εν πλήρη εξελίξει προς το καθεστώς της Βεγγάζης, υποσχόμενη στρατιωτική βοήθεια, ανάληψη κατασκευαστικών έργων και παροχή πόρων για να γίνει και πάλι η χώρα πρωταγωνίστρια στους υδρογονάνθρακες διεθνώς, όπως συνέβαινε επί καθεστώτος Καντάφι.

Έχοντας στο χέρι ήδη την υπηρεσιακή κυβέρνηση της Τρίπολης και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Ντμπέιμπα, πλέον στοχεύει στον προσεταιρισμό του Χαφτάρ με απώτερο στόχο την ενοποίηση της χώρας, η οποία θα έχει στο τιμόνι έναν απόλυτα φίλα προσκείμενο προς την Άγκυρα ηγέτη.

Η φρεγάτα

Μέσα σε 2 μέρες η Τουρκία έχει κάνει διπλό χτύπημα γοητείας στον Χαφτάρ, με πραγματικές προσφορές και όχι υποσχέσεις άνευ αντικρίσματος.

Η αρχή έγινε στις 24 Αυγούστου, με την αποστολή της τουρκικής κορβέτας TCG Kınalıada στο λιμάνι της Βεγγάζης. Πρόκειται για την εγχώριας ανάπτυξης και κατασκευής κορβέτα κλάσης ADA, την οποία οι Τούρκοι εξάγουν. Η παρουσία της στην Βεγγάζη σε καμία περίπτωση όχι δεν είναι τυχαία αλλά – όπως επισημαίνουν στρατιωτικοί κύκλοι στο enikos.gr – εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της αμυντικής διπλωματίας της Άγκυρας που προσφέρει οπλικά συστήματα με ανταλλάγματα. Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι η παρουσία της κορβέτας και η ξενάγηση σε αυτή του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων και γιου του Χαλίφα Χαφτάρ, Σαντάμ Χαφτάρ, είναι πολύ πιθανό να εντάσσεται στο πλαίσιο προσφοράς ναυπήγησης μίας ή και δύο κορβετών στη Λιβύη με σαφή ανταλλάγματα σε στρατηγικό και πολιτικό επίπεδο.

Το πολεμικό πλοίο συνοδευόταν από υψηλόβαθμη τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Τούρκο Πρέσβη στη Λιβύη, Güven Begeç, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αντιστράτηγο İlkay Altındağ και τον Τούρκο Γενικό Πρόξενο στη Βεγγάζη, Serkan Keramanlıoğlu, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων σε λιμάνια της Λιβύης.

Στο περιθώριο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση, κατά την οποία συζητήθηκαν τρόποι ανάπτυξης στρατιωτικής και ναυτικής συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνικής και τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Αρχηγός της ΜΙΤ

Σε μια εξέλιξη που αντικατοπτρίζει τη μεταβαλλόμενη δυναμική του λιβυκού τοπίου, ο Αρχηγός των Λιβυκών Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, υποδέχτηκε τον επικεφαλής της Τουρκικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MİT), Ιμπραήμ Καλίν, στο γραφείο του στο αρχηγείο της Γενικής Διοίκησης στην περιοχή Αρ-Ράτζμα της Βεγγάζης.

Αυτή η συνάντηση υψηλού επιπέδου σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Γενικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων στην ανατολική Λιβύη, η οποία είχε βιώσει εντάσεις τα τελευταία χρόνια λόγω της υποστήριξης της Άγκυρας στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Γενική Διοίκηση, η συνάντηση περιελάμβανε μια εις βάθος συζήτηση σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορους τομείς. Η δήλωση ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές εξέτασαν «την αξιοσημείωτη εξέλιξη στις σχέσεις με τρόπο που εξυπηρετεί τα κοινά τους συμφέροντα», σηματοδοτώντας μια πιθανή θετική αλλαγή στις διμερείς σχέσεις.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης περιφερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με κυριότερο το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. Τα δύο μέρη συζήτησαν τρόπους αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου με τρόπο που να προάγει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Όπως επισημαίνει το Libya Report, η επίσκεψη του Καλίν στη Βεγγάζη και η συνάντησή του με τον Χαφτάρ θεωρούνται ένδειξη των προσπαθειών της Τουρκίας να διευρύνει τους διαύλους επικοινωνίας της με όλα τα ενεργά μέρη στη Λιβύη, στο πλαίσιο της επιδίωξης ενός πιο ολοκληρωμένου ρόλου στο λιβυκό ζήτημα. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης περιφερειακής διπλωματικής δραστηριότητας που αποσκοπεί στην εξεύρεση πολιτικών λύσεων στην συνεχιζόμενη λιβυκή κρίση.