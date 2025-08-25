Λιβύη: Ο Χαφτάρ συναντήθηκε με τον Διοικητή των Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας

Με τον Διοικητή των Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας (ΜΙΤ), Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε ο στρατηγός Χαλίφα Χαφτάρ, διοικητής του Ανατολικού Τμήματος της Λιβύης την Δευτέρα, στην Βεγγάζη.

Το γραφείο Τύπου του Χαφτάρ ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τη συνεργασία των δύο χωρών σε διάφορους τομείς, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται την ώρα που το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης είναι έτοιμο να επιτρέψει στην Τουρκία να πραγματοποιήσει έρευνες για ενεργειακούς πόρους στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λιβύης και Κρήτης.

Είναι η πρώτη επαφή υψηλόβαθμου Τούρκου αξιωματούχου με τον Χαφτάρ. Η συνάντηση έγινε μία ημέρα μετά την επίσκεψη τουρκικού πολεμικού πλοίου στο λιμάνι της Βεγγάζης, η οποία ελέγχεται από τις δυνάμεις του Χαφτάρ.

Libyan warlord Khalifa Haftar received Turkish Intelligence Chief Ibrahim Kalin in Benghazi today. Haftar’s media office said both sides discussed cooperation in several fields. pic.twitter.com/c8IUJq8Otz — The Libya Observer (@Lyobserver) August 25, 2025



Η Γενική Διοίκηση του Εθνικού Στρατού της Λιβύης δήλωσε ότι η συνάντηση αντανακλούσε τη δέσμευση των δύο χωρών για την ανάπτυξη της ναυτικής συνεργασίας. Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι στόχος ήταν η εμβάθυνση των «ιστορικών σχέσεων» μεταξύ των τουρκικών και λιβυκών ναυτικών δυνάμεων με τρόπο που θα συμβάλει στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.