Λιβύη: Ο Χαφτάρ συναντήθηκε με τον Διοικητή των Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Λιβύη: Ο Χαφτάρ συναντήθηκε με τον Διοικητή των Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας

Με τον Διοικητή των Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας (ΜΙΤ), Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε ο στρατηγός Χαλίφα Χαφτάρ, διοικητής του Ανατολικού Τμήματος της Λιβύης την Δευτέρα, στην Βεγγάζη.

Το γραφείο Τύπου του Χαφτάρ ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τη συνεργασία των δύο χωρών σε διάφορους τομείς, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται την ώρα που το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης είναι έτοιμο να επιτρέψει στην Τουρκία να πραγματοποιήσει έρευνες για ενεργειακούς πόρους στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λιβύης και Κρήτης.

Είναι η πρώτη επαφή υψηλόβαθμου Τούρκου αξιωματούχου με τον Χαφτάρ. Η συνάντηση έγινε μία ημέρα μετά την επίσκεψη τουρκικού πολεμικού πλοίου στο λιμάνι της Βεγγάζης, η οποία ελέγχεται από τις δυνάμεις του Χαφτάρ.

 


Η Γενική Διοίκηση του Εθνικού Στρατού της Λιβύης δήλωσε ότι η συνάντηση αντανακλούσε τη δέσμευση των δύο χωρών για την ανάπτυξη της ναυτικής συνεργασίας. Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι στόχος ήταν η εμβάθυνση των «ιστορικών σχέσεων» μεταξύ των τουρκικών και λιβυκών ναυτικών δυνάμεων με τρόπο που θα συμβάλει στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Άκης Σκέρτσος έκλεισε αυθημερόν ραντεβού με καρδιολόγο μέσω της εφαρμογής Finddoctors

Οι τροφές που μειώνουν κατά 36% τον κίνδυνο για καρκίνους στο πεπτικό σύστημα, σύμφωνα με νέα μελέτη

ΔΥΠΑ: Από σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ

«Σπίτι μου 3»: Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ για τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Οι μαύρες τρύπες που μετατρέπουν ύλη σε σκοτεινή ενέργεια θα μπορούσαν να λύσουν ακόμη ένα μεγάλο κοσμικό μυστήριο

Apple iOS 26: Αλλάζει το CarPlay – Αυτά είναι τα 4 πιο ανατρεπτικά νέα χαρακτηριστικά
περισσότερα
16:12 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Τρολάρισμα χωρίς έλεος για τον τηλεοπτικό «Σούπερμαν» που κατάχθηκε στην ICE – Βίντεο από δοκιμασίες εκπαίδευσης ξεσήκωσαν ειρωνικά σχόλια

Ο Ντιν Κέιν, ο ηθοποιός που έγινε διάσημος τη δεκαετία του ’90 ενσαρκώνοντας τον τηλεοπτικό Σο...
14:55 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Ένα σπάνιο και ανησυχητικό περιστατικό με σαρκοφάγο παράσιτο καταγράφηκε στις ΗΠΑ, καθώς οι υγ...
12:44 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Τουρκία: «Έγκλημα και τιμωρία» για την τροχαία παράβαση του υπουργού Μεταφορών – Δημοσίευσε βίντεο που έτρεχε με 225 χλμ/ώρα και μετά ζήτησε «συγγνώμη»

Πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας επιβλήθηκε στον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας αφότο...
12:04 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Νέα αιματοχυσία στη Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ – Ανάμεσά τους δημοσιογράφοι – Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Ισραηλινή επίθεση εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκάλε...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο