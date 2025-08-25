Ζεφύρι: Βεντέτα πίσω από το άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού, ληστείας και πυρπόλησης οχήματος – Βίντεο ντοκουμέντο

Βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από το άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) στο Ζεφύρι.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι επιβάτες ενός οχήματος σταμάτησαν ένα άλλο αυτοκίνητο, στο οποίο βρίσκονταν τρία άτομα και κινείτο στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Οι τρεις επιβάτες του πρώτου αυτοκινήτου επιτέθηκαν στους επιβάτες του δεύτερου, ξυλοκοπώντας τους άγρια, ενώ στη συνέχεια άρπαξαν κοσμήματα, χρήματα και προσωπικά έγγραφα που είχαν στην κατοχή τους και έβαλαν φωτιά στο όχημά τους.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άτομα, που έσπευσαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός εκ των δραστών, που αναγνωρίστηκε και από την πλευρά των θυμάτων, ενώ αναζητούνται οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο.

Σύμφωνα με το Mega, όπως προέκυψε από τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την επίθεση κρύβεται βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών. Ο άνδρας που συνελήφθη για το επεισόδιο είχε χάσει τον αδελφό του από μέλος της οικογένειας των τριών επιβαινόντων στο δεύτερο όχημα.

Δείτε το βίντεο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός: 

 

