Ερμιονίδα: Συνελήφθη ηλικιωμένος που έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του και τον σκότωσε

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σκύλος

Ένα άκρως σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε σε κοινότητα του δήμου της Ερμιονίδας, όπου συνελήφθη ένας 81χρονος.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, αστυνομικοί του Τμήματος Ερμιονίδας, συνέλαβαν 81χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου που έχει να κάνει με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ο δράστης είχε δεμένο σκύλο, στο πίσω μέρος του επιβατικού αυτοκινήτου, που οδηγούσε και τον έσερνε επί του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης, ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ζώου.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Την προανάκριση αυτής της τραγικής υπόθεσης, διενήργησε το Α.Τ. Ερμιονίδας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΙΣ: Χειρότερο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων γιατρών το 2025 σε σχέση με το 2024

Στρατηγική συνεργασία ΚΕΤΕΚΝΥ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Υπουργείο Οικονομικών: Στο «μικροσκόπιο» οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται μέχρι την Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τι σημαίνει η φράση «λυδία λίθος» και από πού προέρχεται

Παγιδευμένα ιόντα ασβεστίου εμπλεγμένα με φωτόνια σχηματίζουν επεκτάσιμους κόμβους για κβαντικά δίκτυα
περισσότερα
12:56 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Αταλάντη: Την Τρίτη το τελευταίο «αντίο» στην 32χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο με την μηχανή της

Αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου, θα παιχτεί η τελευταία πράξη του δράματος μετά τον χαμό της Βασιλικ...
12:36 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ναύπλιο: Στο λιμάνι το super yacht «Yas» της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το λιμάνι του Ναυπλίου υποδέχτηκε το super yachet «Yas», νωρίτερα σήμερα (25/08) το πρωί, το ο...
12:24 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Καμένα Βούρλα: Άγρια συμπλοκή με 4 τραυματίες τα ξημερώματα – ΦΩΤΟ

Άγρια συμπλοκή με ξύλο, τραυματισμούς και προσαγωγές συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/8) ...
12:24 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Την Τετάρτη η κηδεία του δημοσιογράφου – Η επιθυμία της οικογένειας

Την Τετάρτη (27/08), στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο