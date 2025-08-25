Άδωνις Γεωργιάδης: Έκλεισε ραντεβού με γαστρεντερολόγο on air

Enikos Newsroom

Υγεία

Άδωνις Γεωργιάδης: Έκλεισε ραντεβού με γαστρεντερολόγο on air

Ραντεβού με γαστεντερολόγο στον… αέρα της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, έκλεισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος, θέλοντας να απαντήσει με αυτό τον τρόπο στις καταγγελίες ασθενών ότι δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τη συγκεκριμένη κατηγορία γιατρού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός χρησιμοποίησε ο ίδιος on air την εφαρμογή myhealthapp και έδειξε στην κάμερα ότι κατάφερε αμέσως να βρει ραντεβού, στις 27 Αυγούστου.

Μάλιστα σε ανάρτησή του για το συγκεκριμένο περιστατικό έγραψε ότι σκοπός του είναι να αποδείξει ότι οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ γίνονται για λόγους σκοπιμότητας. «Σκοπός μου να αποδείξω ότι οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες. Δεν έβρισκαν υποτίθεται ραντεβού με γαστρεντερολόγο βρήκα on air αμέσως», τονίζει .

Δείτε το βίντεο στο 4o λεπτό

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στρατηγική συνεργασία ΚΕΤΕΚΝΥ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Μακροζωία: Πρωτοποριακό τεστ αίματος μπορεί να προβλέψει πόσο θα ζήσουμε

e-ΕΦΚΑ: Σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου καταβάλλονται αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται σήμερα Δευτέρα

Παγιδευμένα ιόντα ασβεστίου εμπλεγμένα με φωτόνια σχηματίζουν επεκτάσιμους κόμβους για κβαντικά δίκτυα

Google: Επιβεβαιώνει νέα μαζική διαγραφή εφαρμογών από το Play Store – Εντοπίστηκε κρυφή απειλή
περισσότερα
06:00 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ντομάτες: Οι 8 λόγοι που αξίζει να εντάξετε περισσότερες στη διατροφή σας

Οι ντομάτες αποτελούν έναν πραγματικό διατροφικό θησαυρό. Πέρα από την πλούσια γεύση τους, έχο...
22:32 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ύπνος: Δεν κοιμηθήκατε καλά το βράδυ; Οι 5 συμβουλές από ειδικούς για περισσότερη ενέργεια την επόμενη μέρα

Ένας ποιοτικός ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ευεξία σας. Ωστόσο, υπάρχουν...
06:00 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Φυτικές ίνες: 4 τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη μέσω της διατροφής

Εάν ψάχνετε για έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο να βελτιώσετε την υγεία σας, η απάντηση βρί...
22:01 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ύπνος: Η Νο1 συνήθεια 10 λεπτών για να κοιμάστε καλά και να έχετε περισσότερη ενέργεια – Τι έδειξε μελέτη

Εάν αναζητάτε έναν αποτελεσματικό τρόπο για να βελτιώσετε τον ύπνο σας, να αυξήσετε την ενέργε...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο