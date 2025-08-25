Άδωνις Γεωργιάδης: Έκλεισε ραντεβού με γαστρεντερολόγο on air

Ραντεβού με γαστεντερολόγο στον… αέρα της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, έκλεισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος, θέλοντας να απαντήσει με αυτό τον τρόπο στις καταγγελίες ασθενών ότι δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τη συγκεκριμένη κατηγορία γιατρού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός χρησιμοποίησε ο ίδιος on air την εφαρμογή myhealthapp και έδειξε στην κάμερα ότι κατάφερε αμέσως να βρει ραντεβού, στις 27 Αυγούστου.

Μάλιστα σε ανάρτησή του για το συγκεκριμένο περιστατικό έγραψε ότι σκοπός του είναι να αποδείξει ότι οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ γίνονται για λόγους σκοπιμότητας. «Σκοπός μου να αποδείξω ότι οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες. Δεν έβρισκαν υποτίθεται ραντεβού με γαστρεντερολόγο βρήκα on air αμέσως», τονίζει .

Δείτε το βίντεο στο 4o λεπτό