Χαλίτ Γιουκάι: Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία που είχε βάλει πλώρη για Μύκονο – Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων

Η αναζήτηση του Τούρκου Χαλίτ Γιουκάι, ιδρυτή της Mazu Yachts και εξέχουσας προσωπικότητας στον χώρο της ναυπηγικής και σχεδίασης σκαφών, ολοκληρώθηκε με τραγικό τρόπο έπειτα από 19 ημέρες αγωνιωδών επιχειρήσεων αναζήτησης.

Το σώμα του εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στην περιοχή όπου το σκάφος του, Graywolf, είχε βυθιστεί μερικώς.

Ο 43χρονος Γιουκάι, ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου από τη Γιάλοβα, στην ανατολική πλευρά της Θάλασσας του Μαρμαρά, με προορισμό την Μύκονο. Όταν χάθηκε η επικοινωνία μαζί του, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας.

Την επόμενη ημέρα, το ναυάγιο του Graywolf εντοπίστηκε μερικώς βυθισμένο στα ανοικτά της χερσονήσου Καπιντάγ, στην επαρχία Μπαλικεσίρ. Ειδικοί εκτιμούν ότι το σκάφος προσέκρουσε σε βράχια πριν βυθιστεί. Η προσοχή στράφηκε επίσης στο φορτηγό πλοίο Arel 7, το οποίο θεωρείται ύποπτο για σύγκρουση με το σκάφος του Γιουκάι.

Ο καπετάνιος του πλοίου, αρχικά κρατήθηκε με κατηγορίες «προκαλώντας θάνατο από αμέλεια». Αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επίβλεψη, αλλά στη συνέχεια συνελήφθη ξανά στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από ένσταση της εισαγγελίας.

Τα δεδομένα από το ραντάρ αποκάλυψαν τις κινήσεις του πλοίου στην περιοχή, ενώ οι ερευνητές κατέγραψαν φρέσκες γρατζουνιές στη πλώρη του, τα οποία δεν υπήρχαν σε φωτογραφίες που είχαν ληφθεί μία ημέρα πριν από το περιστατικό.

Κάμερες ασφαλείας από το λιμάνι της Ιζμίτ στις 5 Αυγούστου έδειξαν τον καπετάνιο και το πλήρωμα να ελέγχουν την πλώρη μετά τον κατάπλου, ενισχύοντας τις υποψίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναζήτησης, μονάδες της Ακτοφυλακής, ναυτική αστυνομία και εξειδικευμένες ομάδες από διάφορες επαρχίες συμμετείχαν στην επιχείρηση με ελικόπτερα, σόναρ και δύτες.

Ο γνωστός Τούρκος ηθοποιός Kıvanç Tatlıtuğ, στενός φίλος του Γιουκάι μαζί με πολλούς φίλους και ανθρώπους του ναυτιλιακού κλάδου, συμμετείχαν επίσης στις έρευνες.

Σε γραπτή δήλωση, το Γραφείο του Κυβερνήτη του Μπαλικεσίρ επιβεβαίωσε: «Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων έρευνας που διεξήχθησαν από την Ακτοφυλακή, τη Διεύθυνση Λιμένων και το Γενικό Διευθυντήριο Ασφάλειας Ακτών, στις 23 Αυγούστου 2025, περίπου στις 19:00, εντοπίστηκε ένα σώμα που πιστεύεται ότι ανήκει στο θύμα Χαλίτ Γιουκάι. Χρησιμοποιώντας σόναρ πλευρικής σάρωσης και ROVs από τον εξοπλισμό των δυτών, εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στο βυθό, κοντά στην πιθανή τοποθεσία της σύγκρουσης».