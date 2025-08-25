Χαλίτ Γιουκάι: Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία που είχε βάλει πλώρη για Μύκονο – Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων

Enikos Newsroom

διεθνή

Χαλίτ Γιουκάι: Βρέθηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία που είχε βάλει πλώρη για Μύκονο – Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων

Η αναζήτηση του Τούρκου Χαλίτ Γιουκάι, ιδρυτή της Mazu Yachts και εξέχουσας προσωπικότητας στον χώρο της ναυπηγικής και σχεδίασης σκαφών, ολοκληρώθηκε με τραγικό τρόπο έπειτα από 19 ημέρες αγωνιωδών επιχειρήσεων αναζήτησης.

Το σώμα του εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στην περιοχή όπου το σκάφος του, Graywolf, είχε βυθιστεί μερικώς.

Ο 43χρονος Γιουκάι, ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου από τη Γιάλοβα, στην ανατολική πλευρά της Θάλασσας του Μαρμαρά, με προορισμό την Μύκονο. Όταν χάθηκε η επικοινωνία μαζί του, ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας.

Την επόμενη ημέρα, το ναυάγιο του Graywolf εντοπίστηκε μερικώς βυθισμένο στα ανοικτά της χερσονήσου Καπιντάγ, στην επαρχία Μπαλικεσίρ. Ειδικοί εκτιμούν ότι το σκάφος προσέκρουσε σε βράχια πριν βυθιστεί. Η προσοχή στράφηκε επίσης στο φορτηγό πλοίο Arel 7, το οποίο θεωρείται ύποπτο για σύγκρουση με το σκάφος του Γιουκάι.

Ο καπετάνιος του πλοίου, αρχικά κρατήθηκε με κατηγορίες «προκαλώντας θάνατο από αμέλεια». Αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επίβλεψη, αλλά στη συνέχεια συνελήφθη ξανά στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από ένσταση της εισαγγελίας.

Τα δεδομένα από το ραντάρ αποκάλυψαν τις κινήσεις του πλοίου στην περιοχή, ενώ οι ερευνητές κατέγραψαν φρέσκες γρατζουνιές στη πλώρη του, τα οποία δεν υπήρχαν σε φωτογραφίες που είχαν ληφθεί μία ημέρα πριν από το περιστατικό.

Κάμερες ασφαλείας από το λιμάνι της Ιζμίτ στις 5 Αυγούστου έδειξαν τον καπετάνιο και το πλήρωμα να ελέγχουν την πλώρη μετά τον κατάπλου, ενισχύοντας τις υποψίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναζήτησης, μονάδες της Ακτοφυλακής, ναυτική αστυνομία και εξειδικευμένες ομάδες από διάφορες επαρχίες συμμετείχαν στην επιχείρηση με ελικόπτερα, σόναρ και δύτες.

Ο γνωστός Τούρκος ηθοποιός Kıvanç Tatlıtuğ, στενός φίλος του Γιουκάι μαζί με πολλούς φίλους και ανθρώπους του ναυτιλιακού κλάδου, συμμετείχαν επίσης στις έρευνες.

Σε γραπτή δήλωση, το Γραφείο του Κυβερνήτη του Μπαλικεσίρ επιβεβαίωσε: «Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων έρευνας που διεξήχθησαν από την Ακτοφυλακή, τη Διεύθυνση Λιμένων και το Γενικό Διευθυντήριο Ασφάλειας Ακτών, στις 23 Αυγούστου 2025, περίπου στις 19:00, εντοπίστηκε ένα σώμα που πιστεύεται ότι ανήκει στο θύμα Χαλίτ Γιουκάι. Χρησιμοποιώντας σόναρ πλευρικής σάρωσης και ROVs από τον εξοπλισμό των δυτών, εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στο βυθό, κοντά στην πιθανή τοποθεσία της σύγκρουσης».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξιολόγηση νοσοκομείων: Ποια υπηρεσία έχει την χαμηλότερη βαθμολογία-Οι αλλαγές που έρχονται

Οριζόντιες γραμμές στα νύχια: Πότε μπορεί να δείχνουν πρόβλημα στην υγεία

Όλο το σχέδιο για την νέα Εθνική Αρχή που θα ελέγχει την αγορά – Πάνω από 500 ελεγκτές και εξειδικευμένα στελέχη στη «μάχη»...

ΔΕΘ: Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια – Πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Google: Επιβεβαιώνει νέα μαζική διαγραφή εφαρμογών από το Play Store – Εντοπίστηκε κρυφή απειλή

Άνδρας εξηγεί πώς κατάφερε να ξεφύγει από τα σαγόνια ενός ιπποπόταμου – Το τεράστιο θηλαστικό τον είχε σχεδό καταπιεί
περισσότερα
09:56 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

«Εφιάλτης» σε τζακούζι: Δύο ηλικιωμένες υπέστησαν υπερθερμία και λιποθύμησαν – Τις περιέλουσαν με κρύο νερό για να σωθούν

Δύο ηλικιωμένες γυναίκες βρέθηκαν μια ανάσα από τον θάνατο κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής με φ...
08:15 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ουκρανικό: Οι εμμονές και η προσωπική ατζέντα του Τραμπ «μπλοκάρουν» τον δρόμο για την ειρήνη – Ο Πούτιν γελάει, η Ευρώπη ανησυχεί

Η αναζήτηση μιας βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία αποδεικνύεται πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης, με ...
06:47 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Καταρρίφθηκαν δύο drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα

Η ρωσική αεράμυνα κατέστρεψε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τα οποία κινούνταν προς τη ...
06:31 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Νιγηρία: 76 όμηροι απελευθερώθηκαν έπειτα από επιχείρηση της αεροπορίας – Νεκρό ένα παιδί κατά την επιχείρηση

Οι αρχές της Νιγηρίας ανακοίνωσαν τη διάσωση 76 ανθρώπων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, πο...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο