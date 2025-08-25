Έδωσε τελεσίγραφο στη σύζυγό του – «Ή θα βρει δουλειά ή θα της δίνω μόνο χαρτζιλίκι»

marinasiskos

timeout

Έδωσε τελεσίγραφο στη γυναίκα του – “ή θα βρει δουλειά ή θα της δίνω μόνο χαρτζιλίκι". Φωτογραφία: Freepik
Όλα τα ζευγάρια, κάποια στιγμή μαλώνουν για τα οικονομικά τους. Η περίπτωση αυτή, είναι διαφορετική.

Δεν μπορεί να συγχωρέσει την μητέρα της – «Μου έδωσε τελεσίγραφο και διάλεξε τον άνδρα της»

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια γυναίκα που κοιμάται όλο το πρωί, ψωνίζει όλη την ημέρα και σπαταλάει τα χρήματα που, με τόσο κόπο βγάζει ο σύζυγός της, όπως περιγράφει εκείνος. Ο ίδιος έχει φτάσει στο σημείο ν’ αναρωτιέται μήπως, ο μόνος τρόπος διόρθωσης του προϋπολογισμού του, είναι το διαζύγιο.

“Δεν έχει σκοπό ν’  αλλάξει”

Ο 34χρονος άνδρας και η συνομήλικη σύζυγός του – η οποία δεν εργάζεται – έχουν δύο παιδιά, 12 και 14 χρονών. Κάθε πρωί, αφού αφήσει τα παιδιά να τα πάρει το σχολικό, στις επτά, επιστρέφει στο σπίτι και συνεχίζει τον ύπνο της.

Του έδωσε τελεσίγραφο η σύζυγός του – «Θεωρεί ότι την απατάω με μια συνάδελφο και θέλει να παραιτηθώ»

Όταν κάποια στιγμή ξυπνήσει, παίρνει το αυτοκίνητο και πηγαίνει στα Starbucks για πρωινό και καφέ. Όταν τελειώσει, πηγαίνει γυμναστήριο και μετά, για ψώνια. Γενικά, η γυναίκα ξοδεύει περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα για ανούσιες αγορές – μερικές φορές, το ποσό ξεπερνά τα 1.500 ευρώ, για ν’ αγοράσει μέικ απ, ρούχα και βλεφαρίδες.

“Της είπα πως πρέπει να κάνουμε οικονομία, να είμαστε προσεκτικοί. Την προειδοποίησα πως, αν δεν καταφέρει να συμμορφωθεί, θα της δίνω μόνο ένα χαρτζιλίκι – αλλιώς να πάει να δουλέψει”, εξηγεί ο άνδρας. “Εκείνη έγινε έξαλλη και μου απάντησε πως, αν ήθελα εργαζόμενη γυναίκα, έπρεπε να είχα παντρευτεί μια δουλευταρού, όχι εκείνη. Εγώ της θύμισα πως, όταν παντρευτήκαμε, σχεδίαζε να δουλέψει, έκανε σχέδια να γίνει μεγάλη ‘businesswoman’, χωρίς ποτέ να κάνει τίποτα.

Έδωσε τελεσίγραφο στους γονείς της – «Ή θα πουν στην αδελφή μου να μου φέρεται καλύτερα, ή θα της αποκαλύψω ότι είναι υιοθετημένη»

Είπε πως είμαι ένας αχάριστος βλάκας και μετά, με παρότρυνε να τη χωρίσω”. Ο άνδρας βγάζει περίπου 120.000 ευρώ καθαρά τον χρόνο.

Η ζωή στην πόλη που μένουν, είναι πολύ οικονομική.

Παρόλα αυτά, εκείνος πάντα περίμενε από τη γυναίκα του να βρει μια δουλειά και να συμβάλει και εκείνη στα έξοδα του σπιτιού. Η γυναίκα του, εδώ και χρόνια υπόσχεται να ξεκινήσει δουλειά. Αυτό όμως δεν έχει γίνει ποτέ – κυρίως, επειδή εκείνος της δίνει τη δυνατότητα να μένει στο σπίτι.

Όμως, έχει κουραστεί να σπαταλάει τα χρήματά του και πραγματικά, σκέφτεται να πάρει διαζύγιο.

Έχει καταλάβει τι γίνεται και τι άνθρωπος είναι.

Δεν θέλει να δουλέψει, ούτε θέλει να κάνει οικονομία. Δεν έχει σκοπό ν’ αλλάξει. Τώρα, ή θα το δεχτεί και θα συνεχίσει να ζει με τον θυμό, ή θα χωρίσει και θ’ αρχίσει ν’ αναζητά μια πραγματική σύντροφο.

 

10:07 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

08:30 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

06:15 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

05:30 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

