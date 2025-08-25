Η συνταγή 3 συστατικών για φανταστικό flatbread – Αναβαθμίζουν κάθε γεύμα σε λίγα λεπτά

Ο Jamie Oliver, έχει καταφέρει να κάνει την μαγειρική προσιτή, αναβαθμίζοντάς την την ίδια στιγμή. Γνωστός για το ήρεμο στιλ του, οι συνταγές τους τιμούν τα απλά υλικά και τις υπέροχες γεύσεις – για τον λόγο αυτό, είναι κλασικές για τα καθημερινά γεύματα.

Κυρίως, επειδή ο Βρετανός σεφ μας προτείνει αυθεντικό φαγητό. Η συνταγή για flatbread του Jamie Oliver είναι μοναδική επειδή, κάτι τόσο νόστιμο, αποκλείεται να είναι τόσο απλό.

Πράγματι, είναι το ιδανικό συνοδευτικό για καθημερινά γεύματα όλες τις εποχές.

Η εύκολη συνταγή του Jamie Oliver για flatbread

Η ευκολία της συνταγής αυτής, είναι απαράμιλλη. Χρειάζονται μόλις τρία υλικά και, είναι έτοιμες μέσα σε δέκα περίπου λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται είναι ν’ ανακατέψετε το γιαούρτι, το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και το μπέικιν πάουντερ.

Ζυμώστε το μίγμα μέχρι να “δέσει”, στη συνέχεια χωρίστε το και ανοίξτε το σε έξι μικρά οβάλ. Ψήστε και είναι έτοιμο.

Tip

Ο Jamie Oliver εξηγεί πως χρειάζονται 350 γραμμάρια από αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και γιαούρτι συν μια κουταλιά του γλυκού μπέικιν πάουντερ. Αν δεν έχετε ζυγαριά, αντιστοιχεί σε περίπου 2 ¾ κούπες αλεύρι και 1 ½ κούπες γιαούρτι.

Η υφή τους, είναι εξαιρετική. Μερικές πίτες μπορεί να είναι επίπεδες, σαν τορτίγιες, ενώ άλλες μπορεί να βγουν μαλακές και φουσκωτές – ιδανικές για γαρνίρισμα.

Ιδέες για σερβίρισμα

Όταν τα flatbread είναι έτοιμα, μπορείτε να βάλετε γαρνιτούρα για κάνετε μικρές πίτσες. Αν θέλετε ένα αποτέλεσμα με περισσότερη έμπνευση, μπορείτε να δοκιμάσετε έναν συνδυασμό με πέστο, prosciutto, δεντρολίβανο, κόκκινο κρεμμύδι ή παρμεζάνα.

Ζεστάνετε μέχρι να λιώσει το τυρί. Είναι ιδανικό συνοδευτικό για spread, μαζί με κρέας, τυρί και λαχανικά. Εξαιρετικά και για brunch – γενικά, οι επιλογές είναι αμέτρητες.

Εναλλακτική ιδέα

Ενώ η συνταγή είναι τέλεια, μπορείτε να την εμπλουτίσετε.

Ψήστε μια δεύτερη παρτίδα στον φούρνο στους 220 βαθμούς Κελσίου για περίπου 12 λεπτά, γυρίζοντάς τα στην μέση του χρόνου ώστε να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές.

(Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εξωτερική ψησταριά).

Η συνταγή λέει να κάνετε έξι σχισμές στη μέση από κάθε κομμάτι πριν τα βάλετε στη σχάρα, κάτι που τα κάνει πιο εύκολα να απορροφήσουν το υγρό όταν τα τρώτε με σούπα ή σαλάτα.

O Oliver προσθέτει στη συνταγή ένα σκόρδο και βούτυρο βοτάνων για επάλειψη στην κάθε πλευρά. Δεν είναι τυχαίο που όλες οι κριτικές δίνουν στη συνταγή πέντε αστέρια.