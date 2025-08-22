Εύκολη και γρήγορη συνταγή για πεντανόστιμα λαζάνια

Αυτή η συνταγή θα γίνει η αγαπημένη σας. Αυτά τα λαζάνια είναι όσο πιο εύκολα γίνεται, ενώ εξακολουθείτε να πετυχαίνετε τυρένια και πεντανόστιμα αποτελέσματα. Ενώ είναι αδύνατο να ξεπεράσεις την κλασική εκδοχή, υπάρχουν κάποιες εξαιρετικές εναλλακτικές.

Συμβουλές για τα πιο εύκολα λαζάνια

• Χρησιμοποιήστε μια έτοιμη σάλτσα ζυμαρικών που έχει υπέροχη γεύση.

• Βεβαιωθείτε ότι τα φύλλα λαζάνια είναι πλήρως καλυμμένα με τη σάλτσα.

• Αφήστε τα να ξεκουραστούν πάνω σε μια σχάρα για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν κόψετε ένα κομμάτι.

Οι 3 λόγοι που κάνουν τη συνταγή την πιο εύκολη από όλες

Τα λαζάνια δεν είναι περίπλοκο πιάτο. Υπάρχουν ορισμένα μυστικά που τα κάνουν ιδιαίτερα – και εύκολα. Είναι μυστικά που θα φέρουν σίγουρη επιτυχία στην προσπάθειά σας. Αυτή η συνταγή χρησιμοποιεί έτοιμη σάλτσα (βεβαιωθείτε ότι διαλέγετε μια που σας αρέσει).

Υπάρχουν τρία βασικά συστατικά που κάνουν τα λαζάνια υπέροχα: τα ζυμαρικά, το τυρί και η σάλτσα. Εφόσον αυτή η συνταγή ξεκινά με ένα βάζο μαρινάρα για ευκολία, φροντίστε να είναι μια που να έχει υπέροχη γεύση.

Τα φύλλα λαζάνια μαγειρεύονται κατευθείαν στη σάλτσα. Εφόσον τα φύλλα δεν είναι προβρασμένα, θα μαγειρευτούν από τη θερμότητα και τον ατμό στον φούρνο. Είναι σημαντικό να είναι πλήρως καλυμμένα με τη σάλτσα ώστε να μαγειρευτούν ομοιόμορφα – και προσοχή στις γωνίες.

Τα λαζάνια μπορούν (και πρέπει) να ξεκουραστούν πριν τα φάτε.

Όπως όλα τα λαζάνια, αυτό είναι εξαιρετικό αν το φτιάξετε από πριν, και στην πραγματικότητα θα είναι καλύτερο αν το φτιάξετε λίγο νωρίτερα από το να το φάτε. Ναι, είναι δελεαστικό να κόψετε τα λαζάνια αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον φούρνο, αλλά αφήστε τα να ξεκουραστούν πάνω σε μια σχάρα για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Αυτό θα βοηθήσει να σφιχτούν όλα τα στρώματα και θα το κάνει πολύ πιο εύκολο να κόψετε ένα κομμάτι. Και φυσικά, μπορείτε να το φτιάξετε μια μέρα πριν ή το πρωί και να το ζεστάνετε ξανά.

Ενώ τα κλασικά ξηρά φύλλα λαζάνια συνήθως βράζονται πριν τοποθετηθούν στα στρώματα, δεν υπάρχει πραγματικός λόγος για να τα μαγειρέψετε πριν — μπορούν να μπουν κατευθείαν με τη σάλτσα και το τυρί όπως είναι.

Τα φύλλα λαζάνια που δεν χρειάζονται βράσιμο είναι μια σύγχρονη διευκόλυνση, αλλά ειλικρινά, δεν είμαι το ίδιο νόστιμα. Τα κανονικά, στιβαρά φύλλα λαζάνια χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μαγειρευτούν σε σχέση με τα φύλλα που δεν χρειάζονται βράσιμο, αλλά εφόσον είναι πλήρως καλυμμένα με σάλτσα και τα λαζάνια είναι σφιχτά καλυμμένα με αλουμινόχαρτο, μαγειρεύονται τέλεια μέσα στον φούρνο και δεν παραμαγειρεύονται ποτέ.

Χρόνος προετοιμασίας

20 Λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος

1 ώρα και 10 λεπτά μέχρι 1 ώρα και 30 λεπτά

Μερίδες

8 με 10

Συστατικά

1 μέτριο ξερό κρεμμύδι

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

Μισό κιλό άπαχος βοδινός κιμάς

½ κουταλιά του γλυκού αλάτι κοσέρ

¼ κουταλιά του γλυκού φρεσκοκομμένο μαύρο πιπέρι

3 κούπες σάλτσα μαρινάρα, π.χ. Rao’s or Newman’s Own

3 κούπες τυρί μοτσαρέλλα με χαμηλή υγρασία – τριμμένη και χωρισμένη

15 φύλλα λαζάνια (όχι έτοιμα για βράσιμο, περίπου 2/3 από μια συσκευασία 450 γραμμαρίων), χωρισμένα

425 με 450 γραμμάρια ρικότα με πλήρες γάλα (περίπου 2 φλιτζάνια), χωρισμένη

Εξοπλισμός

Μαχαίρι

Γκρέιτερ

Ξύλο κοπής

Κούπες και κουτάλια για το μέτρημα

Σουρωτήρι

Ξύλινη κουτάλα

Ταψί 23×33 εκατοστών

Αλουμινόχαρτο

Οδηγίες

Ζεσταίνετε τον φούρνο στους 200°C. Βάλτε τη σχάρα στη μέση του φούρνου και ζεστάνετε τον φούρνο στους 200°C. Ψήστε το βοδινό και το κρεμμύδι. Κόψτε σε λεπτές φέτες το κρεμμύδι. Ζεστάνετε μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι 30 εκατοστών ή μεγαλύτερο, κανονικό ή από χυτοσίδηρο, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά μέχρι να αρχίσει να γυαλίζει. Προσθέστε το κρεμμύδι, 450 γραμμάρια άπαχο κιμά, 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι κοσέρ και 1/4 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, και μαγειρέψτε, διαλύοντας τον κιμά σε μικρά κομμάτια με μια ξύλινη κουτάλα, μέχρι να ψηθεί καλά ο κιμάς, περίπου 6 έως 8 λεπτά. Αφαιρέστε από τη φωτιά και αφήστε το να κρυώσει για 5 λεπτά. Ετοιμάστε το ταψί και τη σάλτσα. Ανοίξτε τη σάλτσα της μαρινάρα και απλώστε ένα λεπτό στρώμα στο ταψί. Ανακατέψτε την υπόλοιπη σάλτσα στο μίγμα του βοδινού. Αρχίστε στρώνοντας τα λαζάνια. Ρίξτε τις τρεις κούπες της μοτσαρέλα. Βάλτε τα λαζάνια στον ταψί, ανοίγοντάς τα για να δημιουργήσετε ένα μονό στρώμα – δεν πειράζει αν δεν είναι λείο. Απλώστε 1 φλιτζάνι από την ρικότα πάνω από τα λαζάνια. Απλώστε περίπου 1 1/2 φλιτζάνια από τη σάλτσα κρέατος πάνω στην ρικότα, και στη συνέχεια πασπαλίστε με 1 φλιτζάνι μοτσαρέλα. Συνεχίστε να στρώνετε τα λαζάνια. Προσθέστε ακόμη 5 ακόμα φύλλα λαζάνια πάνω από τη μοτσαρέλα, στη συνέχεια απλώστε 1 φλιτζάνι ρικότα, 1 1/2 φλιτζάνια από τη σάλτσα κρέατος και 1 φλιτζάνι μοτσαρέλα. Καλύψτε με μια τελική στρώση 5 φύλλων λαζάνια και την υπόλοιπη σάλτσα, απλώνοντάς τη λεπτά ώστε να καλύψει σχεδόν πλήρως τα φύλλα λαζάνια. (Αφήστε το υπόλοιπο 1 φλιτζάνι μοτσαρέλα για το τέλος του ψησίματος). Καλύψτε το ταψί καλά με αλουμινόχαρτο. Ψήστε τα λαζάνια για μια ώρα. Ελέγξτε το ψήσιμο με ένα μαχαίρι – το μαχαίρι πρέπει να γλιστρά εύκολα μέσα από όλα τα στρώματα. Αν δεν γλιστράει, καλύψτε ξανά και αφήστε για ακόμη 15 λεπτά. Πασπαλίστε την μοτσαρέλα που απέμεινε και ολοκληρώστε το ψήσιμο. Ξεσκεπάστε τα λαζάνια και πασπαλίστε με την υπόλοιπη μία κούπα μοτσαρέλας. Ψήστε χωρίς καπάκι στο ταψί μέχρι να λιώσει και να χρυσίσει η μοτσαρέλα και η σάλτσα ν’ αρχίσει να κοχλάζει – 8 με 10 λεπτά παραπάνω. Αφήστε τα λαζάνια να κρυώσουν για 15 λεπτά σε μια σχάρα για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν τα σερβίρετε.

Σημειώσεις για τη συνταγή

Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη συνταγή και να βάλετε τα λαζάνια στο ψυγείο δύο μέρες πριν τα σερβίρετε, ή να καταψύξετε μέχρι και έναν μήνα. Πριν τα ψήσετε αφήστε τα να ξεπαγώσουν για δύο μέρες.

Αποθήκευση: Μπορείτε να φυλάξετε το φαγητό που θα απομείνει, στο ψυγείο μέχρι και τρεις ημέρες.