Γρήγορη συνταγή για αρωματική σάλτσα πομοντόρο από τον σεφ Thomas Keller – Αναδεικνύει τη γεύση στα ζυμαρικά σας

Η σάλτσα πομοντόρο, μπορεί να αναδείξει τα καλοκαιρινά σας δείπνα με ζυμαρικά. Η πικάντικη σάλτσα ντομάτας φτιάχτηκε για να κάνει τα υλικά της να λάμψουν: φρέσκα φύλλα βασιλικού, ώριμες ντομάτες, αρωματικές σκελίδες σκόρδου και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Ο σεφ Thomas Keller, ιδρυτής των εστιατορίων με αστέρια Michelin The French Laundry, Per Se και Bouchon, έμαθε την τεχνική της επεξεργασίας της ντομάτας με τον τρίφτη από τον σεφ José Andrés.

Η γρήγορη σάλτσα πομοντόρο του σεφ Keller με φρέσκα αρωματικά βότανα είναι τέλεια για να συνοδεύσει φρέσκα ή κατεψυγμένα σπιτικά νιόκι, προσφέροντας ένα όμορφο και βολικό γεύμα.

Τι είναι η Σάλτσα Πομοντόρο;

Η σάλτσα πομοντόρο, είναι μια σάλτσα ζυμαρικών με βάση τη ντομάτα, φτιαγμένη από συνδυασμό φρέσκων ντοματών, σκόρδου, ελαιόλαδου και φρέσκου βασιλικού. Στα ιταλικά, η λέξη πομοντόρο, σημαίνει «χρυσό μήλο», γιατί η σάλτσα παραδοσιακά φτιαχνόταν με ντομάτες που είχαν ελαφρώς κίτρινο χρώμα, που θύμιζαν τα τοπικά μήλα.

Πομοντόρο vs. Μαρινάρα: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της σάλτσας πομοντόρο και της μαρινάρα;

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο σημαντικότερων σαλτσών ντομάτας στην Ιταλία είναι η υφή.

Η σάλτσα μαρινάρα είναι λεπτή, γευστική κόκκινη σάλτσα που σιγοβράζει με βότανα για χρονικό διάστημα από 30 λεπτά μέχρι αρκετές ώρες.

Σε σύγκριση με τη μαρινάρα, η πομοντόρο είναι περισσότερο πάστα παρά σάλτσα: οι ντομάτες χωρίς σπόρους, κομμένες σε κύβους, μαγειρεύονται με σκόρδο και ελαιόλαδο σε ένα μείγμα που καλύπτει απλά τα ζυμαρικά.

Παρά τις διαφορές τους, τόσο η πομοντόρο όσο και η μαρινάρα αποτελούν εξαιρετικές σάλτσες για σπαγγέτι. Ποιες είναι οι ιδανικές ντομάτες για τη σάλτσα πομοντόρο; Η ποικιλία, είναι τεράστια.

Ορισμένες ποικιλίες ντομάτας είναι ιδανικές για να τις τρώμε ωμές απευθείας από το κλήμα ή σε σαλάτα, ενώ άλλες αντέχουν στη θερμότητα και είναι τέλειες για να φτιάξουμε σάλτσα.

Μερικές ποικιλίες ντομάτας πομοντόρο

Ντομάτες Σαν Μαρτσάνο: Αυτές οι σκούρες κόκκινες ντομάτες που καλλιεργούνται στην περιοχή της Καμπανίας είναι από τις καλύτερες στον κόσμο για σάλτσα.

Έχουν γλυκιά γεύση, πλούσια σάρκα και χαμηλή οξύτητα, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για σπιτική σάλτσα ντομάτας και πελτέ ντομάτας.

Είναι διαθέσιμες σε κονσέρβα, κάτι που βοηθά να μειώσετε τον χρόνο προετοιμασίας.

: Μια ιταλική ντομάτα με πυκνή σάρκα και ελάχιστους σπόρους, οι ντομάτες αυτές βράζουν πιο γρήγορα από άλλες. Επίσης, έχουν περισσότερη σάρκα και λιγότερο υγρό, γεγονός που τις κάνει εξαιρετική επιλογή για σάλτσες και κονσερβοποίηση. Ντομάτες Άμις Παστ: Αυτή η παραδοσιακή ντομάτα από το Ουισκόνσιν είναι παρόμοια με τις ντομάτες Ρόμα, αλλά πιο γλυκιά και ελαφρότερη στη γεύση.

Αυτή η παραδοσιακή ντομάτα από το Ουισκόνσιν είναι παρόμοια με τις ντομάτες Ρόμα, αλλά πιο γλυκιά και ελαφρότερη στη γεύση. Ιταλικές Χρυσές Ντομάτες: Αυτές οι κίτρινες, αχλαδοειδείς ντομάτες είναι πλούσιες σε πηκτίνη, γεγονός που τις κάνει παχύρρευστες και ιδανικές για σάλτσες.

Ζυμαρικά για να συνοδεύσετε τη σάλτσα πομοντόρο

Τεχνικά, δεν υπάρχει λάθος επιλογή για την παρασκευή ζυμαρικών πομοντόρο, αλλά θα διαπιστώσετε ότι ορισμένα σχήματα ζυμαρικών ταιριάζουν καλύτερα με ορισμένες σάλτσες. Εδώ είναι ένας γρήγορος οδηγός για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε.

Σπαγγέτι : Αυτή είναι η κλασική επιλογή για ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτας. Μακριά, λεπτά και κυλινδρικά, μπορούν να κρατήσουν σχεδόν οποιαδήποτε σάλτσα. Μάθετε πώς να φτιάξετε φρέσκα σπαγγέτι εδώ.

: Αυτή είναι η κλασική επιλογή για ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτας. Μακριά, λεπτά και κυλινδρικά, μπορούν να κρατήσουν σχεδόν οποιαδήποτε σάλτσα. Μάθετε πώς να φτιάξετε φρέσκα σπαγγέτι εδώ. Λιγκουίνι : Μακριές, λεπτές, επίπεδες λωρίδες ζυμαρικών.

: Μακριές, λεπτές, επίπεδες λωρίδες ζυμαρικών. Φαρφάλες : Ζυμαρικά σε σχήμα φιόγκου που περιέχουν μικρές πτυχώσεις που βοηθούν στην απορρόφηση περισσότερης σάλτσας.

: Ζυμαρικά σε σχήμα φιόγκου που περιέχουν μικρές πτυχώσεις που βοηθούν στην απορρόφηση περισσότερης σάλτσας. Νιόκι : Αυτά τα μικρά, μαλακά ζυμαρικά είναι τέλεια για να τα συνοδεύσετε με πλούσιες σάλτσες ντομάτας.

: Αυτά τα μικρά, μαλακά ζυμαρικά είναι τέλεια για να τα συνοδεύσετε με πλούσιες σάλτσες ντομάτας. Ραβιόλια : Τετράγωνα ζυμαρικά γεμισμένα με τυρί, κρέας ή λαχανικά που ταιριάζουν καλά με ελαφρές σάλτσες ντομάτας, προσφέροντας ωραία αντίθεση γεύσεων.

: Τετράγωνα ζυμαρικά γεμισμένα με τυρί, κρέας ή λαχανικά που ταιριάζουν καλά με ελαφρές σάλτσες ντομάτας, προσφέροντας ωραία αντίθεση γεύσεων. Ζυμαρικά χωρίς γλουτένη: Μια υγιεινή επιλογή για ζυμαρικά, θα τα βρείτε σε σχεδόν οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος. Δημοφιλή ζυμαρικά χωρίς γλουτένη φτιάχνονται από καστανό ρύζι, ρεβίθια και κινόα.

Συνταγή για σάλτσας πομοντόρο του σεφ Thomas Keller

Υλικά

200 γραμμάρια ντομάτα, τριμμένη

10 γραμμάρια σκόρδο, τριμμένο

35 γραμμάρια ελαιόλαδο (ελαφρύ)

6 φρέσκα φύλλα βασιλικού

Αλάτι

Ξύδι σαμπάνιας, κατά προτίμηση

Φρέσκα σπιτικά νιόκι

Εξοπλισμός

Επιφάνεια κοπής

Μαχαίρι σεφ

Τηγάνι 30 εκ.

Μπολ για τα υλικά

Τρίφτης

Μικρός τρίφτης

Σπάτουλα

Σκεύος σερβιρίσματος

Οδηγίες

Κόψτε τις ντομάτες στα δύο, αφαιρέστε τους σπόρους και χρησιμοποιήστε την λεπτή πλευρά του τρίφτη για να τρίψετε τις ντομάτες σε ένα μπολ, αφαιρώντας τη φλούδα.

Ζεστάνετε το τηγάνι σε δυνατή φωτιά, προσθέστε αρκετό λάδι για να καλύψει ελαφρά τον πάτο του τηγανιού.

Μόλις αρχίσετε να βλέπετε αχνές αναθυμιάσεις, προσθέστε προσεκτικά τα νιόκι στο τηγάνι και δώστε μια ελαφριά κίνηση για να μην κολλήσει. Αφήστε τα νιόκι να καραμελωθούν ελαφρώς.

Χρησιμοποιήστε την κεκλιμένη πλευρά του τηγανιού για να κάνετε τα νιόκι να «αναπηδήσουν», βοηθώντας τα να καραμελωθούν ομοιόμορφα. Αλατίστε.

Αφαιρέστε το τηγάνι από τη φωτιά και τρίψτε το σκόρδο μέσα. Επιστρέψτε το τηγάνι στη φωτιά για να σοτάρετε ελαφρώς το σκόρδο.

Προσθέστε τις τριμμένες φρέσκες ντομάτες. Αλατίστε και προσθέστε λίγο ξύδι. Θυμηθείτε ότι το παρμεζάνα θα προσθέσει αλμύρα όταν τελειώσετε τη σάλτσα πομοντόρο, οπότε λάβετε το υπόψη όταν αλατίζετε.

Αφαιρέστε το τηγάνι από τη φωτιά και προσθέστε το φρέσκο βασιλικό κομμένο σε κομμάτια. Σερβίρετε τα νιόκι και τη σάλτσα σε ένα σκεύος σερβιρίσματος και χρησιμοποιήστε ολοκληρώστε με τυρί παρμεζάνα.