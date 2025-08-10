Λαχταριστά κεφτεδάκια με μόλις 5 συστατικά, έτοιμα σε λιγότερο από 30 λεπτά – Η συνταγή του Jamie Oliver εμπνευσμένη από την Θεσσαλονίκη

Ο διάσημος σεφ Jamie Oliver μοιράζεται την απλή αυτή συνταγή για παραδοσιακούς κεφτέδες από αρνίσιο κρέας. Η συνταγή είναι από το βιβλίο του Jamie, “5 Ingredients Mediterranean”, και χρειάζεται λιγότερο από μισή ώρα.

Είναι το ιδανικό ορεκτικό για μια τετραμελή οικογένεια. Η παραδοσιακή συνταγή συνδυάζεται ιδανικά με τζατζίκι και σάλτσα με δυόσμο, όπως και με κόκκινες πιπεριές και λεμόνι – με έμπνευση από την εμπειρία του Jamie Oliver από την παραμονή του στην Θεσσαλονίκη.

Ο Jamie περιγράφει την εμπειρία του με την ελληνική κουζίνα στην ιστοσελίδα του, γράφοντας:

“Κάνοντας βόλτες στην γεμάτη κόσμο Θεσσαλονίκη, είδα πολλές διαφορετικές εκδοχές σε σχήματα και μεγέθη και όλα αυτά, μου έδωσαν την έμπνευση για αυτό του απλά όμορφο πιάτο – έναν εξαιρετικό μεζέ ή ορεκτικό πιάτο”.

Η συνταγή του Jamie Oliver για κεφτεδάκια με 5 συστατικά

Υλικά

Ένα λεμόνι

1 δοχείο (200γρ) τζατζίκι

Μια δέσμη δυόσμου

Μισό βάζο (460γρ) ψητές κόκκινες πιπεριές

400γρ κιμά από αρνί

Εκτέλεση

Ξεκινάμε τρίβοντας λεπτά τη φλούδα του λεμονιού και στύβουμε το μισό από το χυμό του σε ένα μπλέντερ.

Προσθέτουμε το τζατζίκι και τα περισσότερα φύλλα του δυόσμου και τα χτυπάμε μέχρι να γίνει μια λεία σάλτσα.

Αλατοπιπερώνουμε.

Στραγγίζουμε και ψιλοκόβουμε μία από τις πιπεριές, την βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με το υπόλοιπο ξύσμα του λεμονιού, τον κιμά από αρνί και αλατοπίπερο.

Ανακατεύουμε καλά και στη συνέχεια χωρίζουμε το μείγμα σε 8 μέρη, πλάθοντας τα σε μακρόστενα, οβάλ κεφτεδάκια.

Ζεσταίνουμε μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και προσθέτουμε τα κεφτεδάκια.

Τα τηγανίζουμε για 10 λεπτά, γυρίζοντας τα τακτικά μέχρι να ροδίσουν καλά.

Στραγγίζουμε και κόβουμε την υπόλοιπη πιπεριά και την προσθέτουμε στο τηγάνι για τα τελευταία 2 λεπτά.

Κόβουμε τις υπόλοιπες φέτες λεμονιού για να τις στίψουμε από πάνω και μοιράζουμε τη σάλτσα σε 4 πιάτα.

Βάζουμε τα κεφτεδάκια πάνω από τη σάλτσα, προσθέτουμε τις πιπεριές, το ξύσμα λεμονιού και τα φύλλα του δυόσμου.