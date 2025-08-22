Κρυπτονομίσματα: Όλες οι αλλαγές που φέρνει ο νέος Κανονισμός – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές

Σε πλήρη ισχύ βρίσκονται οι ρυθμίσεις για την προστασία των κατόχων κρυπτονομισμάτων και την ενημέρωση των επενδυτών για τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους των κρυπτοστοιχείων που είναι διαθέσιμα στην αγορά.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Την ίδια στιγμή επιχειρείται να μπουν κανόνες στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, καθώς την Τετάρτη δημοσιεύθηκε ΦΕΚ με την απόφαση που θέτει σε εφαρμογή για πρώτη φορά στη χώρα μας το πλήρες πλαίσιο ρυθμίσεις όπως ορίζονται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό MiCA, για ανταλλακτήρια, εφαρμογές ψηφιακών πορτοφολιών κτλ. Ουσιαστικά επιχειρείται να μπουν νέοι κανόνες στη διαδικασία αδειοδότησης για εταιρείες που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες για κρυπτονομίσματα.

Υπενθυμίζεται σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει στις αρχές του χρόνου το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο νέος Κανονισμός δεν καταργεί το ρίσκο των τοποθετήσεων σε κρυπτοστοιχεία, οι τιμές των οποίων παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Επίσης, υπογραμμίζεται ότι, παρά τις νέες προβλέψεις που θεσπίζει ο Κανονισμός MiCA, το επίπεδο προστασίας – όπως επεσήμανε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority) – είναι ασθενέστερο σε σχέση με εκείνο που ισχύει για τα παραδοσιακά επενδυτικά προϊόντα.

Ορισμένα από τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί είναι: