Καιρός: Καύσωνας εξπρές σήμερα με 40άρια, αφρικανική σκόνη και μελτέμια

Σημαντική άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία την Παρασκευή 22 Αυγούστου, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος. Ωστόσο, θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Στο βόρειο Ιόνιο, στην περιοχή της Κέρκυρας, των Διαποντίων νήσων και των Παξών, αλλά και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου, θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι έντονες βροχές και καταιγίδες. Παράλληλα, στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ το βράδυ στα δυτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κατά διαστήματα στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Επίσης, θα μεταφερθεί Αφρικανική σκόνη, η οποία θα επηρεάσει κυρίως την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, στα βόρεια ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο από νότιες – νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ. Στα νότια τμήματα η ένταση θα φτάσει τοπικά έως και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, φτάνοντας τους 37 με 39 βαθμούς και τοπικά τους 40. Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη θα κυμανθεί από 34 έως 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 30 με 32.

Συγκεκριμένα, στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 32, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 37, στη Θεσσαλία από 20 έως 39, στην Ήπειρο από 19 έως 34, στη Στερεά Ελλάδα από 20 έως 36, στην Εύβοια θα αγγίξει τοπικά τους 40, στην Πελοπόννησο από 21 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 32, στα νησιά του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 36, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 19 έως 34, στη Ρόδο από 24 έως 36 και στην Κρήτη από 21 έως 37, με τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση από το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες αρχικά στα δυτικά και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο (στην περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων- Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος, αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν όμβροι κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο η μέγιστη θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 με 39 και κατά τόπους στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 40 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 στις Κυκλάδες έως 32 και στην Κρήτη έως 34 με35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές νότιοι έως 4μποφόρ. Το βράδυ θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα είναι πυκνότερες και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 ή νότιοι 4. Το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 35 βαθμούς ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως και 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας χώρας να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-08-2025