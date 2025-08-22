Προεδρικές εκλογές στη Βολιβία: Στις 19 Οκτωβρίου η διεξαγωγή 2ου γύρου

Προεδρικές εκλογές στη Βολιβία: Στις 19 Οκτωβρίου η διεξαγωγή 2ου γύρου

Το Ανώτατο Εκλογοδικείο (TSE) της Βολιβίας επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών τη 19η Οκτωβρίου, στον οποίο θα συμμετάσχουν οι δυο επικρατέστεροι στον πρώτο, ο γερουσιαστής της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας και ο δεξιός πρώην πρόεδρος Χόρχε Κιρόγα.

Καθώς έλαβαν αντίστοιχα 32% και 26,7% των ψήφων, κανένας από τους δυο δεν εκπλήρωσε τους όρους για να εξασφαλίσει τη νίκη στον πρώτο — που είναι είτε ποσοστό υψηλότερο του 50%, ή άνω του 40% με διαφορά τουλάχιστον 10 εκατοστιαίων μονάδων από τον πλησιέστερο αντίπαλο.

Είναι η πρώτη φορά που θα οργανωθεί δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής αφού εφαρμόστηκε αυτός ο μηχανισμός, το 2009. Ως την Κυριακή, το Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS), στην εξουσία τα τελευταία είκοσι χρόνια, είχε κερδίσει όλες τις προεδρικές εκλογές από τον πρώτο γύρο.

Ο κ. Πας έκανε την έκπληξη του πρώτου γύρου της 17ης Αυγούστου, ενώ δεν συγκαταλεγόταν στα φαβορί, βγάζοντας εκτός μάχης τον επιχειρηματία με επιρροή Σαμουέλ Δόρια Μεδίνα: ενώ αυτός ο τελευταίος φερόταν να οδεύει να αναδειχθεί πρώτος κατά δημοσκοπήσεις, ήρθε τρίτος με 19,6%. Τάχθηκε αμέσως υπέρ του κ. Πας.

Υποψήφιος της αριστεράς, ο Ανδρόνικο Ροδρίγκες, είχε την καλύτερη επίδοση αυτού του πολιτικού στρατοπέδου, έλαβε το 8,5% των ψήφων· ο υποψήφιος του κυβερνώντος MAS, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Εδουάρδο δελ Καστίγιο, έλαβε 3,1%.

Τα άκυρα ψηφοδέλτια –που καλούσε να ρίξουν στις κάλπες ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες, που αποκλείστηκε από τη διαδικασία κι είναι αντιμέτωπος με ένταλμα σύλληψης– έφθασαν το 19,8%, ρεκόρ τουλάχιστον από το 2002.

Οι προεδρικές εκλογές διεξήχθησαν με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση στην οποία είναι βυθισμένη η χώρα και σηματοδότησαν το τέλος της εικοσαετούς διακυβέρνησης του MAS.

05:22 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

