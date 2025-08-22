Κολομβία: Τουλάχιστον 18 νεκροί και 71 τραυματίες στις δύο επιθέσεις που αποδίδονται σε αποστάτες των FARC

Τουλάχιστον 18 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από σαράντα τραυματίστηκαν την Πέμπτη μετά από δύο επιθέσεις στην Κολομβία που αποδόθηκαν σε διαφορετικές αντιπολιτευόμενες φατρίες της πρώην ανταρτικής ομάδας FARC, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο Κάλι, την τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της χώρας, ένα φορτηγό με εκρηκτικά εξερράγη κοντά σε μια αεροδιαστημική βάση της Κολομβίας, σε ένα περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα έξι νεκρούς και 71 τραυματίες, σύμφωνα με το γραφείο του δημάρχου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ένα ελικόπτερο Black Hawk UH-60 της Εθνικής Αστυνομίας που συμμετείχε σε επιχείρηση εξάλειψης των καλλιεργειών φύλλων κόκας καταρρίφθηκε στο δήμο Αμάλφι, στο διαμέρισμα Αντιόκια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 αστυνομικοί.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κατηγόρησε για τις επιθέσεις διαφωνούντες κλάδους της πρώην Επαναστατικής Ένοπλης Δύναμης της Κολομβίας (FARC), που απέρριψαν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 για τον τερματισμό ενός παρατεταμένου εσωτερικού συγκρούσεων που έχει αφήσει πάνω από 450.000 νεκρούς.