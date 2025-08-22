Νίγηρας: Ο στρατός του λέει πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ

Νίγηρας: Ο στρατός του λέει πως σκότωσε ηγέτη της Μπόκο Χαράμ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Νίγηρα –στην εξουσία στο κράτος του Σαχέλ– ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι σκότωσαν, την περασμένη εβδομάδα, ηγετικό στέλεχος της Μπόκο Χαράμ, τζιχαντιστικής οργάνωσης που ιδρύθηκε στη γειτονική Νιγηρία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ.

Πρόκειται για περιοχή στα όρια τεσσάρων κρατών: του Νίγηρα, της Νιγηρίας, του Τσαντ και του Καμερούν.

«Τη 15η Αυγούστου 2025 (…) οι νιγήριες ένοπλες δυνάμεις μας, σε χειρουργική επιχείρηση υποδειγματικής ακρίβειας, εξουδετέρωσαν τον διαβόητο Μπακούρα, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Ιμπραχίμ Μαχαμαντού, επίφοβο αρχηγό της σέκτας Μπόκο Χαράμ, στο νησί Σιλαουά, στον νομό Ντιφά», στο νοτιοανατολικό τμήμα του Νίγηρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γενικού επιτελείου που δόθηκε στη δημοσιότητα.

