ΠΑΟΚ: Την Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη ο Χρήστος Ζαφείρης για να υπογράψει

Ο Χρήστος Ζαφείρης ετοιμάζεται να ταξιδέψει τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τον προσεχή Ιανουάριο. Η παρουσίασή του θα γίνει από την ΠΑΕ, ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη Σλάβια Πράγας, η οποία συμμετέχει στη League Phase του Champions League.

Η Σλάβια Πράγας είχε αποκτήσει τον Έλληνα χαφ τον Ιανουάριο του 2023 από τη Χέγκεσουντ της Νορβηγίας, καταβάλλοντας το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην τρέχουσα σεζόν, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός έχει ήδη 4 συμμετοχές, μετρώντας 2 γκολ και 1 ασίστ. Συνολικά, με τη φανέλα των Τσέχων έχει αγωνιστεί σε 104 παιχνίδια, σκοράροντας 13 φορές και μοιράζοντας 12 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-25 και το κύπελλο το 2022-23.

Παράλληλα, ο Ζαφείρης είναι διεθνής με την εθνική Ελλάδας από τον Σεπτέμβριο του 2024 και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει εννέα συμμετοχές, αποτελώντας βασικό μέλος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο παρελθόν, αγωνίστηκε σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της Νορβηγίας, χώρα στην οποία μεγάλωσε.