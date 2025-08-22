ΠΑΟΚ: Την Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη ο Χρήστος Ζαφείρης για να υπογράψει

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΠΑΟΚ: Την Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη ο Χρήστος Ζαφείρης για να υπογράψει

Ο Χρήστος Ζαφείρης ετοιμάζεται να ταξιδέψει τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τον προσεχή Ιανουάριο. Η παρουσίασή του θα γίνει από την ΠΑΕ, ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη Σλάβια Πράγας, η οποία συμμετέχει στη League Phase του Champions League.

Η Σλάβια Πράγας είχε αποκτήσει τον Έλληνα χαφ τον Ιανουάριο του 2023 από τη Χέγκεσουντ της Νορβηγίας, καταβάλλοντας το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην τρέχουσα σεζόν, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός έχει ήδη 4 συμμετοχές, μετρώντας 2 γκολ και 1 ασίστ. Συνολικά, με τη φανέλα των Τσέχων έχει αγωνιστεί σε 104 παιχνίδια, σκοράροντας 13 φορές και μοιράζοντας 12 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-25 και το κύπελλο το 2022-23.

Παράλληλα, ο Ζαφείρης είναι διεθνής με την εθνική Ελλάδας από τον Σεπτέμβριο του 2024 και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει εννέα συμμετοχές, αποτελώντας βασικό μέλος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο παρελθόν, αγωνίστηκε σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της Νορβηγίας, χώρα στην οποία μεγάλωσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βραδινό: Μετά από ποια ώρα δεν πρέπει να το τρώτε και γιατί;

Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο Tom Greenwood- Το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ του έσωσαν τη ζωή

Greenpeace: Το τρένο είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ακριβότερο από το αεροπλάνο για τα ευρωπαϊκά ταξίδια

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 2,5% ο τζίρος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το β΄ τρίμηνο

Nvidia: Εργάζεται πάνω σε νέο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για την Κίνα _ Θα ξεπερνά σε απόδοση το μοντέλο H20

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
00:30 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Ισπανία – Γερμανία 105-106 (παρ., 94-94 κ.α): Επική ματσάρα στην Μαδρίτη με πρωταγωνιστή Ντένις Σρούντερ

Ματσάρα έγινε το βράδυ της Πέμπτης (21/8) στη Μαδρίτη, όπου η Γερμανία επικράτησε με 106-105 τ...
00:00 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Η ημέρα και οι ώρες των αγώνων ρεβάνς του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ

Μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα ήταν ο απολογισμός για τις ελληνικές ομάδες στους πρώτους ...
23:45 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Έχασε, αλλά ελπίζει

Προβάδισμα πρόκρισης στο League Phase του Europa League απέκτησε η Ριέκα έπειτα από τη νίκη τη...
23:17 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1: Με «κέρβερο» Στρακόσα, στο χέρι της η πρόκριση

Με κορυφαίο τον Θωμά Στρακόσα, η ΑΕΚ «απέδρασε» από τις Βρυξέλλες με ισοπαλία 1-1 εναντίον της...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο