Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα – Ξέσπασε σε δύσβατο σημείο από κεραυνό

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά, κοντά στην Κρανιά. Η φωτιά καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσκολεύει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Στο σημείο έχουν φτάσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, ωστόσο η πρόσβαση είναι δύσκολη λόγω του ανάγλυφου της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από κεραυνό που έπεσε νωρίς το βράδυ.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν πέντε οχήματα με είκοσι πυροσβέστες, καθώς και δύο πεζοπόρα τμήματα, με στόχο να ανακοπεί η εξάπλωση της καταστροφής στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Βάλια Κάλντα.