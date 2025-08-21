Ουκρανία: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να αποφύγει τη διοργάνωση συνάντησης με τον Πούτιν

Enikos Newsroom

διεθνή

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Πέμπτη (21/8) τη Ρωσία ότι επιδιώκει να «αποφύγει την ανάγκη» της διοργάνωσης μιας συνάντησης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή.

Ζελένσκι: Έκανε δώρο στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ ενός Ουκρανού λοχία – «Μου το προσφέρατε με πολλή αγάπη, το εκτιμώ» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

«H μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας έδειξε ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη για συναντήσεις με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερα από τρία χρόνια», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επί του παρόντος, τα σήματα που στέλνει η Ρωσία είναι πολύ απλά, για να είμαι ειλικρινής, απρεπή. Προσπαθούν να αποφύγουν την ανάγκη της διοργάνωσης μιας συνάντησης», κατηγόρησε ο Ζελένσκι στην καθημερινή νυχτερινή ομιλία του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βραδινό: Μετά από ποια ώρα δεν πρέπει να το τρώτε και γιατί;

Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο Tom Greenwood- Το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ του έσωσαν τη ζωή

Greenpeace: Το τρένο είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ακριβότερο από το αεροπλάνο για τα ευρωπαϊκά ταξίδια

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 2,5% ο τζίρος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το β΄ τρίμηνο

Nvidia: Εργάζεται πάνω σε νέο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για την Κίνα _ Θα ξεπερνά σε απόδοση το μοντέλο H20

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:59 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι χρειάζονται επειγόντως δική τους στρατηγική για ειρήνη και ασφάλεια – Θα αποσυρθεί ο Τραμπ από τις διαπραγματεύσεις;

Την ονόμασαν «Η Μεγάλη Ευρωπαϊκή Επίθεση Γοητείας». Λίγες ώρες προτού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν...
21:38 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Διεθνής κατακραυγή για το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ – Καταδικάζουν Ιταλία, Γαλλία και ακόμα 19 χώρες

Διεθνή κατακραυγή έχει προκαλέσει το νέο εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ για την Δυτική Όχθη, με...
20:41 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Η Ευρώπη ζητεί από τον Τραμπ να στείλει αμερικανικά F-35 στην Ρουμανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας

Η Ευρώπη ζητεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόνλαντ Τραμπ να αναπτύξει αμερικανικά μαχητικά αεροσ...
20:35 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Νετανιάχου: Έδωσα εντολή να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας – Τέλος στον πόλεμο μόνο με τους όρους του Ισραήλ

Έχω δώσει εντολή να αρχίσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μα...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο