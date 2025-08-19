Ζελένσκι: Έκανε δώρο στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ ενός Ουκρανού λοχία – «Μου το προσφέρατε με πολλή αγάπη, το εκτιμώ» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσέφερε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ που ανήκε σε έναν βετεράνο πολέμου, έγινε σήμερα γνωστό από την ουκρανική προεδρία.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προσέφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ένα μπαστούνι του γκολφ που του είχε δώσει ο λοχίας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Κοστιάντιν Καρτάβτσεφ», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

Ο Ουκρανός αξιωματικός ακρωτηριάστηκε στο πόδι τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής, διευκρινίζει το δελτίο Τύπου και χρησιμοποίησε το γκολφ ως ένα μέσο αποκατάστασης. Ο Ζελένσκι προσέφερε αυτό το μπαστούνι στον Τραμπ στο περιθώριο της κοινής συνάντησης με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το δώρο, ευχαριστώντας τον Ουκρανό βετεράνο και έδωσε στον Ζελένσκι «τα συμβολικά κλειδιά του Λευκού Οίκου».

Σε ένα βίντεο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο σύλλογος United by Golf Club, στην οποία είναι μέλος ο Κοστιάντιν Καρτάβτσεφ, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στον Ουκρανό βετεράνο, ευχαριστώντας τον για το δώρο του, ένα «putter», δηλαδή ένα μπαστούνι που επιτρέπει ελαφριά χτυπήματα, προκειμένου να μπει η μπάλα στην τρύπα. Νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δείξει στον Τραμπ βίντεο με τον Κοστιάντιν Καρτάβτσεφ να παίζει γκολφ.

«Κονστιαντίν πρώτα από όλα είδα το χτύπημα σου. Ξέρω πολλά για το γκολφ και το χτύπημα σου είναι τέλειο. Δείχνει πολύ όμορφο και θα γίνεις ένα πολύ καλός παίκτης του γκολφ. Αλλά επίσης θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτό το πάτερ. Είναι όμορφο και κατασκευάστηκε με πολλή αγάπη και εσείς μου το προσφέρατε με πολλή αγάπη. Το εκτιμώ αυτό. Έχω μεγάλο σεβασμό για εσένα. Είσαι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και συνέχισε να παίζεις γκολφ», λέει ο Τραμπ στο βίντεο με το οποίο απάντησε στον Ουκρανό λοχία.

Και συνέχισε: «Η χώρα σου είναι μια μεγάλη χώρα. Θα προσπαθήσουμε να την επαναφέρουμε, να τη βοηθήσουμε. Και ο πρόεδρός σας εργάζεται πολύ, πολύ σκληρά για το κάνει αυτό»,.

«Το πάτερ είναι όμορφο, θα το χρησιμοποιήσω και κάθε φορά που θα κάνω ένα putt (συρτό χτύπημα) θα σκέφτομαι εσένα», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κάτω από το βίντεο, ο σύλλογος έγραψε πως χάραξε στο μπαστούνι την εξής φράση: “Let’s putt peace together!”, ένα λογοπαίγνιο στα αγγλικά που συνδυάζει το να βάλει κανείς μια μπάλα μέσα σε μια τρύπα και «να επιτύχουμε μαζί την ειρήνη».

Το γκολφ είναι το αγαπημένο άθλημα του Αμερικανού προέδρου, που περνά σημαντικό χρόνο στα γήπεδά του. «Η διπλωματία του γκολφ» είναι ήδη σήμα κατατεθέν του, καθώς δεν διστάζει να υποδεχθεί τους ομολόγους του στα πολυτελή θέρετρά του γκολφ, στις ΗΠΑ ή αλλού.

Τον Ιούλιο, στο κλαμπ του στο Τέρνμπερι, στη Σκωτία, ο Αμερικανός ηγέτης σύναψε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μια εμπορική συμφωνία για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, προτού συναντηθεί κατόπιν με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στον ίδιο χώρο.