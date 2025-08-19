Τραμπ: «Ο Πούτιν μπορεί να μην θέλει συμφωνία – Θα είναι μια δύσκολη κατάσταση»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες ως “ένα πολύ καλό, πρώιμο βήμα” προς τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διευθέτηση μιας απευθείας συνάντησης με τον Ζελένσκι.

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο Ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί απ’ αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News.

«Δύσκολη κατάσταση»

«Θα μάθουμε περί του προέδρου Πούτιν τις επόμενες περίπου 2 εβδομάδες… Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση».

Είπε επίσης ότι η ομάδα των επτά ευρωπαίων ηγετών διεξήγαγε συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, με δεσμεύσεις που προέρχονται κυρίως από τα ευρωπαϊκά έθνη “σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες”.

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρξει ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά θα προβλεφθούν άλλου είδους εγγυήσεις. Ερωτηθείς για την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών, διαβεβαίωσε ότι «δεν θα συμβεί», ενώ πρόσθεσε ότι η Ευρώπη εμφανίζεται διατεθειμένη να αναλάβει τέτοιο ρόλο. «Η Ουκρανία είναι μια προστατευτική ζώνη μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του είναι να τερματιστεί ο πόλεμος χωρίς χάσιμο χρόνου.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, μετά τις συναντήσεις, έγραψε ότι “Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για την πιθανότητα ΕΙΡΗΝΗΣ για τη Ρωσία/Ουκρανία” και πρόσθεσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ηγούνται τώρα των επακόλουθων συνομιλιών με τη Μόσχα και το Κίεβο.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν. Οι δύο “συζήτησαν την ιδέα της αύξησης του επιπέδου των απευθείας ρωσο-ουκρανικών διαπραγματεύσεων”, ανέφερε ανακοίνωσε του Κρεμλίνου, αλλά δεν ξεκαθάρισε αν ο Πούτιν συμφώνησε.

Η συνάντηση Πούτιν Ζελένσκι

Επίσης έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδιά του για μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. “Το κανόνισα κατά κάποιον τρόπο με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι και ξέρετε, αυτοί είναι που πρέπει να αποφασίσουν, εμείς είμαστε, είμαστε 7.000 μίλια μακριά”, δήλωσε ο Τραμπ.

“Τηλεφώνησα στον πρόεδρο Πούτιν και προσπαθούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι και θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Και μετά, αν αυτό πετύχει, αν πετύχει, τότε θα πάω στην συνάντηση, η οποία θα γίνει πλέον τριμερής, και θα το κλείσω”, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι, κατά τη γνώμη του, “τα πάνε λίγο καλύτερα απ’ ό,τι νόμιζα”. “Νομίζω ότι το γεγονός είναι ότι ίσως τα πάνε λίγο καλύτερα απ’ ό,τι νόμιζα, αλλιώς δεν θα είχα κανονίσει τη συνάντηση των δύο. Θα είχα κανονίσει την τριμερή, μια τριμερή, αλλά νομίζω ότι τα πάνε λίγο καλύτερα”, δήλωσε ο πρόεδρος.

Οι ανησυχίες των Ευρωπαίων

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες του εξέφρασαν ανησυχίες κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο, σχετικά με το αν οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία θα συνεχιστούν και μετά την προεδρία του.

“Το έκαναν. Το συζητήσαμε. Ναι – είναι αυτό που είναι. Μπορώ να πω το ίδιο πράγμα γι’ αυτούς”, πρόσθεσε ο Τραμπ, στη συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ακόμη και αν η Ουκρανία και η Ρωσία καταλήξουν σε συμφωνία, το μέλλον της σύγκρουσης και οι προσπάθειες αποτροπής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν από το να επιδιώξει πρόσθετα εδάφη θα εξαρτηθούν από το ποιος θα βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο.

Δεν τα βάζεις με ένα 10 φορές μεγαλύτερο έθνος

Σε άλλο σημείο της τηλεφωνικής του συνέντευξης στο Fox News, o Τραμπ φάνηκε να κατηγορεί την Ουκρανία για την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, λέγοντας ότι “δεν τα βάζεις με ένα έθνος που είναι 10 φορές μεγαλύτερο από σένα”.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, ένα κυρίαρχο έθνος, τον Φεβρουάριο του 2022. Αλλά ο Τραμπ δεν φάνηκε να το λαμβάνει σοβαρά υπόψη του. “Δεν είναι ένας πόλεμος που θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν παίρνεις, δεν τα βάζεις με ένα έθνος που είναι δέκα φορές μεγαλύτερο από το μέγεθός σου”, δήλωσε ο Τραμπ.

Επίσης αναφέρθηκε στο ουκρανικό Ντονμπάς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αν και έδωσε ελάχιστες λεπτομέρειες δημοσίως σχετικά με τις τελευταίες απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το έδαφος, λέγοντας ότι αυτές οι συζητήσεις εναπόκεινται στον Ρώσο ηγέτη και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

“Τώρα μιλούν για το Ντονμπάς, αλλά το Ντονμπάς αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, ανήκει και ελέγχεται κατά 79% από τη Ρωσία. Οπότε καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό”, πρόσθεσε ο πρόεδρος.