Σοκ στην Φινλανδία: Βουλευτής βρέθηκε νεκρός μέσα στο κοινοβούλιο – Αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Σοκ στην Φινλανδία καθώς ο βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Έμελι Πελτόνεν, βρέθηκε νεκρός μέσα στο κτίριο του Κοινοβουλίου στο Ελσίνκι.

Η αστυνομία που ερευνά το περιστατικό φέρεται να μην υποπτεύεται εγκληματική ενέργεια, ενώ στο σημείο βρίσκονται και τραυματιοφορείς. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λέγεται ότι έλαβαν κλήση στις 11.06 π.μ. τοπική ώρα. Το φινλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Yle μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένα ασθενοφόρο, ένα πυροσβεστικό όχημα και δύο οχήματα της αστυνομίας βρίσκονταν στο κτίριο του Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 30χρονος βουλευτής φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του στο κτίριο του κοινοβουλίου. Πριν από λίγες εβδομάδες είχε απο καλύψει ότι δίνει μάχες για την υγεία του.

Ο Πελτόνεν είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής το 2023 και ήταν μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και της Νομικής Επιτροπής, της Βουλής, καθώς και δημοτικός σύμβουλος του Järvenpää και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.

Τον Ιούνιο, ο Πελτόνεν αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι λάμβανε θεραπεία για νεφρικά προβλήματα και ότι πήρε μερικές εβδομάδες άδεια από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα για να αναρρώσει στο σπίτι του. Αργότερα, όμως, αποκάλυψε ότι είχε προσβληθεί από βακτηριακή λοίμωξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας του.

«Για τον έλεγχο των βακτηρίων, ξεκίνησα μια ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή στο [νοσοκομείο], η οποία θα πάρει χρόνο. Ταυτόχρονα, θα συνεχιστεί η θεραπεία για τα νεφρικά μου προβλήματα» είχε δηλώσει πριν από τον θάνατό του.