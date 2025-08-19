ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα 7,2 δισ. ευρώ στο επτάμηνο

Enikos Newsroom

οικονομία

Τράπεζα της Ελλάδος

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1.859 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 338 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 40.827 εκατ. ευρώ, από 37.523 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 36.645 εκατ. ευρώ, από 34.256 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

14:59 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

