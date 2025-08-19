Άγιος Παντελεήμονας: Ο εκτελεστής είχε στήσει καρτέρι στον 47χρονο, τον πυροβόλησε στον θώρακα – Μέλος της αλβανικής μαφίας ο αδελφός του θύματος 

Καρτέρι φαίνεται πως είχε στήσει στον 47χρονο, ο δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στην οδό Μιχαήλ Βόδα, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο δολοφόνος του βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σπίτι του και κρυβόταν μέχρι το θύμα να εμφανιστεί μπροστά του. Όταν αυτό έγινε, ο εκτελεστής τον πυροβόλησε μια φορά στον θώρακα, ενώ προσπάθησε να πυροβολήσει και δεύτερη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, καθώς το όπλο υπέστη εμπλοκή. Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο καταγράφει τον δράστη, ο οποίος φαίνεται πως είναι μετρίου αναστήματος, φορούσε κράνος και μπουφάν μοτοσικλέτας, σκουρόχρωμα ρούχα, καθώς και γάντια.

Στη συνέχεια ο δράστης, σύμφωνα με μαρτυρίες, επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε συνεργός του και εξαφανίστηκε, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 22:00 και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας. Στο σημείο έφτασαν περιπολικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Δίπλα στο θύμα εντοπίστηκε τουλάχιστον ένας κάλυκας.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Με την εγκληματική δράση του 37χρονου αδελφού του, ως μέλος της αλβανικής μαφίας, εκτιμούν οι Αρχές πως σχετίζεται η δολοφονία του 47χρονου.

Ο 37χρονος Marsel Bashimi, γνωστός και με τα ψευδώνυμα Marsel Shkurtaj και Marsel Gozhita, είναι πρόσωπο με βαρύ ποινικό μητρώο στην Ελλάδα και την Αλβανία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν στενός συνεργάτης σκληρού Αλβανού κακοποιού, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τρεις δολοφονίες στην Ελλάδα, ενώ και ο ίδιος συμμετείχε σε ένοπλη συμπλοκή που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 έξω από φούρνο στην περιοχή της Βούλας.

Μέλη της αλβανικής μαφίας είχαν συμπλοκή μεταξύ τους, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών και είχαν τραυματιστεί τότε τρία άτομα. Ο ίδιος είχε συλληφθεί για την υπόθεση αυτή λίγους μήνες αργότερα και από τότε κρατείται στις φυλακές Τρικάλων.

Το θύμα είχε απασχολήσει την αστυνομία για κλοπές πορτοφολιών από μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα της επίθεσης, ο αλβανικής καταγωγής Artur BASHIMI ή TURABI, είχε συλληφθεί το 2022 ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές σε βάρος πολιτών σε τρένα, μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, ΗΣΑΠ, στα ΚΤΕΛ του σταθμού Κηφισού, στα τρένα του σιδηροδρομικού σταθμού Λαρίσης, καθώς και έξω, σε στάσεις τους, ενώ είχε απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών.

Το «πλούσιο» παρελθόν

Ο αδελφός του θύματος, σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, τον Ιούλιο του 2022, συνελήφθη μαζί με τον Bledar Jambelli και τον Kristaq Leci, ως οι δράστες σοβαρού περιστατικού με χρήση όπλων στην Ελλάδα. Ο Jambelli και ο Leci κατηγορούνται στην Αλβανία ως αυτουργοί της δολοφονίας του αστυνομικού Artan Cuku.

Συγκεκριμένα, στην χώρα μας, ο Marsel Bashimi:

Συνελήφθη στις 14.06.2007 από τη 2η Μονάδα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, κατηγορούμενος για παραβίαση του νόμου 3386/05 “Περί αλλοδαπών”.

Στις 13.06.2007 είχε εισέλθει παράνομα μαζί με έναν συνεργό στην Ηγουμενίτσα και από εκεί με όχημα άγνωστου προσώπου πήγαν στην Κεραμεική και μετά στα Ιωάννινα.

Συνελήφθη 16.07.2009 από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Αστυνομίας Αθηνών με άλλους εννέα συνεργούς για διακεκριμένες κλοπές, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατοχή ναρκωτικών για διακίνηση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Στις 26.08.2013 συνελήφθη από την Αστυνομία Τρικάλων για απέλαση, κρίθηκε επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, χωρίς νόμιμα έγγραφα διαμονής.

Στις 04.08.2019 κατηγορήθηκε για πλαστογραφία εγγράφου ταυτότητας από την Ασφάλεια Αγίου Παντελεήμονα – παρουσίασε πλαστό έγγραφο στις Αρχές.

Στις 11.08.2019 κατηγορήθηκε εκ νέου για παράνομη οπλοκατοχή – είχε πιστόλι σε τσάντα και μαχαίρι στη τσέπη.

Συνελήφθη στις 27.08.2021πάλι από την ΕΛΑΣ, αφού πέταξε μαχαίρι σε κάδο σκουπιδιών μόλις είδε την αστυνομία στην οδό Μιχαήλ Βόδα.

Στις 21.01.2022 κατηγορήθηκε ξανά για παράνομη κατοχή όπλου – βρέθηκε να κατέχει μαχαίρι.

Παράλληλα, στις 10.02.2022 κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με μαχαίρι και για βία κατά αστυνομικών. Μετά από καβγά έπειτα από ατύχημα, τραυμάτισε έναν άντρα στον μηρό και προσπάθησε να τον χτυπήσει στον λαιμό και στο στήθος. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς για να αποφύγει τη σύλληψη.

Στις 11.02.2022 σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών με 41 κατηγορούμενους, 30 εκ των οποίων συνελήφθησαν – ανάμεσά τους και ο Bashimi. Κατηγορήθηκαν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Όσον αφορά την Αλβανία, ο 38χρονος συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2014 για ληστεία με βία σε βάρος 20χρονης στο Λαζαράτι. Υπό την απειλή μαχαιριού, της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο καθώς επέστρεφε από το κοιμητήριο.