Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπουν οι Αρχές για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 47χρονου – Το «πλούσιο» παρελθόν του αδελφού του θύματος 

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με τον 47χρονο, αλβανικής καταγωγής, που εκτελέστηκε εν ψυχρώ και εντοπίστηκε νεκρός, φέροντας τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, στην οδό Μιχαήλ Βόδα, στον Άγιο Παντελεήμονα, το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου.

Οι αστυνομικοί ερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και εκτιμούν ότι ο θάνατός του συνδέεται με υπόθεση ναρκωτικών, στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 22:00 και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας. Στο σημείο έφτασαν περιπολικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Δίπλα στο θύμα εντοπίστηκε τουλάχιστον ένας κάλυκας, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 47χρονος Artur Bashimi ήταν γνώριμος στις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, ενώ είχε συλληφθεί το 2022 καθώς συμμετείχε σε συμμορία που διέπραττε κλοπές σε βάρος επιβατών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ακόμη, ο 47χρονος, είναι αδελφός του 38χρονου Marsel Bashimi, γνωστού και με τα ψευδώνυμα Marsel Shkurtaj και Marsel Gozhita, προσώπου με βαρύ ποινικό μητρώο στην Ελλάδα και την Αλβανία.

Σεσημασμένος και ο αδελφός του θύματος

Ο αδελφός του θύματος, σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, τον Ιούλιο του 2022, συνελήφθη μαζί με τον Bledar Jambelli και τον Kristaq Leci, ως οι δράστες σοβαρού περιστατικού με χρήση όπλων στην Ελλάδα. Ο Jambelli και ο Leci κατηγορούνται στην Αλβανία ως αυτουργοί της δολοφονίας του αστυνομικού Artan Cuku.

Συγκεκριμένα, στην χώρα μας, ο Marsel Bashimi:

Συνελήφθη στις 14.06.2007 από τη 2η Μονάδα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, κατηγορούμενος για παραβίαση του νόμου 3386/05 “Περί αλλοδαπών”.

Στις 13.06.2007 είχε εισέλθει παράνομα μαζί με έναν συνεργό στην Ηγουμενίτσα και από εκεί με όχημα άγνωστου προσώπου πήγαν στην Κεραμεική και μετά στα Ιωάννινα.

Συνελήφθη 16.07.2009 από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Αστυνομίας Αθηνών με άλλους εννέα συνεργούς για διακεκριμένες κλοπές, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατοχή ναρκωτικών για διακίνηση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Στις 26.08.2013 συνελήφθη από την Αστυνομία Τρικάλων για απέλαση, κρίθηκε επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, χωρίς νόμιμα έγγραφα διαμονής.

Στις 04.08.2019 κατηγορήθηκε για πλαστογραφία εγγράφου ταυτότητας από την Ασφάλεια Αγίου Παντελεήμονα – παρουσίασε πλαστό έγγραφο στις Αρχές.

Στις 11.08.2019 κατηγορήθηκε εκ νέου για παράνομη οπλοκατοχή – είχε πιστόλι σε τσάντα και μαχαίρι στη τσέπη.

Συνελήφθη στις 27.08.2021πάλι από την ΕΛΑΣ, αφού πέταξε μαχαίρι σε κάδο σκουπιδιών μόλις είδε την αστυνομία στην οδό Μιχαήλ Βόδα.

Στις 21.01.2022 κατηγορήθηκε ξανά για παράνομη κατοχή όπλου – βρέθηκε να κατέχει μαχαίρι.

Παράλληλα, στις 10.02.2022 κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με μαχαίρι και για βία κατά αστυνομικών. Μετά από καβγά έπειτα από ατύχημα, τραυμάτισε έναν άντρα στον μηρό και προσπάθησε να τον χτυπήσει στον λαιμό και στο στήθος. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς για να αποφύγει τη σύλληψη.

Στις 11.02.2022 σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών με 41 κατηγορούμενους, 30 εκ των οποίων συνελήφθησαν – ανάμεσά τους και ο Bashimi. Κατηγορήθηκαν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Όσον αφορά την Αλβανία, ο 38χρονος συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2014 για ληστεία με βία σε βάρος 20χρονης στο Λαζαράτι. Υπό την απειλή μαχαιριού, της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο καθώς επέστρεφε από το κοιμητήριο.