Τραμπ: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκάλυψε όσα ψιθύρισε προς τον Μακρόν – «Όσο τρελό κι αν ακούγεται, ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για μένα»

Ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε μια «τρελή» δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ -όπως ο ίδιος τη χαρακτήρισε- προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν λίγο πριν από την έναρξη της κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επτά Ευρωπαίους ηγέτες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι εκείνος [ο Bλαντίμιρ Πούτιν] θέλει να κάνει μια συμφωνία», ψιθύρισε ο Τραμπ στον Μακρόν.

«Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα, το καταλαβαίνεις αυτό; Όσο τρελό κι αν ακούγεται».

Η παρατήρηση αυτή, που δείχνει ότι ο Τραμπ θεωρεί πως ο Πούτιν θέλει να τον ικανοποιήσει, έδωσε μια περαιτέρω εικόνα για την αποτίμηση του Αμερικανού Προέδρου από τη συνάντηση της Παρασκευής με τον Ρώσο ηγέτη στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ και ο ειδικός Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ –οι οποίοι συμμετείχαν στη σύνοδο της Παρασκευής– υποστήριξαν ότι κατάφεραν να πείσουν τον Πούτιν να δεχθεί την παρουσία των ΗΠΑ και άλλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ για εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, σε περίπτωση που η Μόσχα παραβιάσει μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

«Καταφέραμε κατά κάποιον τρόπο να… αποσπάσουμε μια συμφωνία ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσφέρουν μια προστασία τύπου Άρθρου 5 [ΝΑΤΟ], κάτι που ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε… τους Ρώσους να συμφωνούν σε αυτό», είπε ο Γουίτκοφ στο CNN την Κυριακή.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συνεχάρη τον Τραμπ τη Δευτέρα για τη συμφωνία, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για «μεγάλο βήμα» το γεγονός ότι οι ΗΠΑ προσέφεραν τέτοια στήριξη πλάι στους Ευρωπαίους εταίρους τους.

«Το γεγονός ότι είπατε, “Είμαι πρόθυμος να συμμετάσχω σε εγγυήσεις ασφαλείας” είναι ένα μεγάλο βήμα — είναι πραγματικά μια πρόοδος, και κάνει όλη τη διαφορά», τόνισε ο πρώην Ολλανδός πρωθυπουργός. «Σας ευχαριστώ γι’ αυτό».

Ωστόσο, το Κρεμλίνο προσπάθησε να αναδιπλωθεί ως προς τη δέσμευση του Πούτιν προς τον Αμερικανό Πρόεδρο.

«Επαναβεβαιώνουμε τη θέση μας που έχει διατυπωθεί επανειλημμένα σχετικά με την κατηγορηματική απόρριψη οποιωνδήποτε σεναρίων που προβλέπουν την εμφάνιση στην Ουκρανία στρατιωτικού αποσπάσματος με συμμετοχή χωρών του ΝΑΤΟ», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στο κρατικό πρακτορείο Ria Novosti.

Ο Πούτιν πάντως δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα.

Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ρώσο πρόεδρο μετά τις συναντήσεις του με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες για να ξεκινήσει την οργάνωση μιας απευθείας συνάντησης των δύο, που θα ακολουθηθεί από τριμερή σύνοδο με τη συμμετοχή του ίδιου, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Και πάλι, αυτό ήταν ένα πολύ καλό, πρώιμο βήμα για έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια», έγραψε ο Τραμπ.

«Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για την πιθανότητα ειρήνης για Ρωσία/Ουκρανία».