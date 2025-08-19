Χαλάνδρι: Τι οδήγησε τον 28χρονο να μαχαιρώσει τουλάχιστον 15 φορές την 47χρονη – «Με είχε εξοργίσει επειδή με είχε καταγγείλει στην αστυνομία»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαλάνδρι: Άγρια δολοφονία 47χρονης

Για ασήμαντη αφορμή φαίνεται πως έγινε η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε σε δημόσια θέα, λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, στο Χαλάνδρι. Ο 28χρονος άνδρας, που συνελήφθη επειδή μαχαίρωσε θανάσιμα την άτυχη 47χρονη στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, υποστήριξε μεταξύ άλλων στους αστυνομικούς ότι «ήμουν θυμωμένος μαζί της γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου».

Όπως έγινε γνωστό, στις 19 Μαρτίου, το θύμα είχε δηλώσει στο Α.Τ. Χαλανδρίου πως ο δράστης την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. είχαν γίνει συστάσεις προς τον 28χρονο, για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές. Σημειώνεται ότι αρχικά, σύμφωνα με όσα ανέφεραν αστυνομικές πηγές, δράστης και θύμα είχαν σχέση. Ωστόσο, σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε αργότερα η Αστυνομία αναφέρεται: «Δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και το θύμα είχαν γνωριστεί τον Ιανουάριο του 2025 σε συσσίτιο της εκκλησίας. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι δεν είχαν δει τoν δράστη και το θύμα συχνά στην γειτονιά και δεν είχαν παρατηρήσει καβγάδες στο παρελθόν.

Χαλάνδρι: Άγρια δολοφονία 47χρονης

«Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι»

Στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ ο ίδιος δεν έφυγε από το σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν. Ο 28χρονος μεταφέρθηκε και κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

«Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο, και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι» είπε αρχικά ο δράστης στους αστυνομικούς.

Ο 28χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι όταν είχαν πρωτογνωριστεί με την 47χρονη, είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο φορές, αλλά για πέντε μήνες δεν είχαν καμία επικοινωνία. Επίσης ισχυρίστηκε ότι η 47χρονη τον προσέβαλε συχνά και είχε μιλήσει αρνητικά για εκείνον στους φίλους του, με αποτέλεσμα εκείνοι να τον μπλοκάρουν στα social media.

«Ήμουν θυμωμένος μαζί της γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης με είχε εξοργίσει το γεγονός πως με είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό».

Χαλάνδρι: Άγρια δολοφονία 47χρονης

Πώς της κατάφερε 15 μαχαιριές 

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη γυναίκα βγήκε από το σπίτι της για να ταΐσει τις γάτες της γειτονιάς. Εκείνη την στιγμή την προσέγγισε ο 28χρονος και αφού μίλησαν για μερικά λεπτά, ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά τραύματα.

Όπως λένε μάρτυρες, πριν από το έγκλημα είδαν τον δράστη και το θύμα να συνομιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, ένας εξ’ αυτών που άκουσε τις φωνές της άτυχης γυναίκας, ανέφερε ότι τις τελευταίες της στιγμές η 47χρονη φώναζε «βοήθεια, βοήθεια. Κρατάει μαχαίρι». Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο 28χρονος μαχαίρωσε την άτυχη 47χρονη τουλάχιστον 15 φορές, σύμφωνα με το Mega.

Όπως δήλωσε ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, κ. Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας στο Open, «σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι είχαν κάποια συντροφική σχέση και ήταν 2 απλοί άνθρωποι, που είχαν μάλιστα και οικονομικό πρόβλημα. Η αφορμή ήταν ασήμαντη, καθώς, όπως ο ίδιος είπε, σκότωσε την γυναίκα επειδή τον κακολογούσε».

Χαλάνδρι: Άγρια δολοφονία 47χρονης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
07:19 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού σήμερα με βροχές και καταιγίδες – Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, σε πολλές περιοχές της χώρας, με τη θερ...
07:13 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

H Τουρκία στην κορυφή των εισαγωγών της Λιβύης

Η Τουρκία επενδύει στην Λιβύη όχι μόνο στην ενδυνάμωση των στρατηγικών δεσμών των δύο χωρών αλ...
06:47 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (19/8) στην Αθήνα και σε άλλες 4 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περ...
06:31 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική για σήμερα Τρίτη (19/8) – Ποιες άλλες περιοχές κινδυνεύουν

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο