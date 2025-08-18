Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Τουλάχιστον 15 φορές μαχαίρωσε ο 28χρονος την 47χρονη – Το καρτέρι θανάτου, οι φωνές του θύματος και η κυνική ομολογία του δράστη

Συγκλονίζει η άγρια δολοφονία μίας 47χρονης την Δευτέρα 18 Αυγούστου, στο Χαλάνδρι από έναν 28χρονο.

Η νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε σε δημόσια θέα, λίγο πριν τις 11:30 το πρωί στην οδό Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση στο Χαλάνδρι. Ο 28χρονος άνδρας, που συνελήφθη από τους αστυνομικούς, μαχαίρωσε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Το καρτέρι θανάτου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα βγήκε από το σπίτι της για να ταΐσει τις γάτες της γειτονιάς. Εκείνη την στιγμή την προσέγγισε ο 28χρονος και αφού μίλησαν για μερικά λεπτά, ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά τραύματα.

Αυτόπτης μάρτυρας που άκουσε τις φωνές της άτυχης γυναίκας, ανέφερε ότι τις τελευταίες της στιγμές η 47χρονη φώναζε «βοήθεια, βοήθεια. Κρατάει μαχαίρι».

Τουλάχιστον 15 φορές μαχαίρωσε την 47χρονη ο 28χρονος

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο 28χρονος μαχαίρωσε την άτυχη 47χρονη τουλάχιστον 15 φορές, σύμφωνα με το Mega.

Η 47χρονη είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι ο δράστης την παρακολουθούσε

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 19 Μαρτίου, το θύμα είχε δηλώσει στο Α.Τ. Χαλανδρίου πως ο δράστης την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. είχαν γίνει συστάσεις προς τον 28χρονο, για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές. Σημειώνεται ότι αρχικά, σύμφωνα με όσα ανέφεραν αστυνομικές πηγές, δράστης και θύμα είχαν σχέση. Ωστόσο, σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε αργότερα η Αστυνομία αναφέρεται: «Δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και το θύμα είχαν γνωριστεί τον Ιανουάριο του 2025 σε συσσίτιο της εκκλησίας. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι δεν είχαν δει τoν δράστη και το θύμα συχνά στην γειτονιά και δεν είχαν παρατηρήσει καβγάδες στο παρελθόν.

Στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ ο ίδιος δεν έφυγε από το σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν. Ο 28χρονος μεταφέρθηκε και κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Όπως λένε μάρτυρες, πριν από το έγκλημα είδαν τον δράστη και το θύμα να συνομιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας.

«Θόλωσα και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι » είπε στους αστυνομικούς ο 28χρονος

«Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο, και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι» είπε αρχικά ο δράστης στους αστυνομικούς.

Ο 28χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι όταν είχαν πρωτογνωριστεί με την 47χρονη, είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο φορές, αλλά για πέντε μήνες δεν είχαν καμία επικοινωνία. Επίσης ισχυρίστηκε ότι η 47χρονη τον προσέβαλε συχνά και είχε μιλήσει αρνητικά για εκείνον στους φίλους του, με αποτέλεσμα εκείνοι να τον μπλοκάρουν στα social media.

«Ήμουν θυμωμένος μαζί της γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης με είχε εξοργίσει το γεγονός πως με είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της.

Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής».