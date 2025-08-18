Δολοφονία στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι – Έχω μετανιώσει» είπε στους αστυνομικούς ο 28χρονος

Άγρια δολοφονία μίας 47χρονης από έναν 28χρονο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, στο Χαλάνδρι.

Η νέα γυναικοκτονία σε δημόσια θέα, έγινε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί στην οδό Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση στο Χαλάνδρι, όταν ο 28χρονος άνδρας, που συνελήφθη από τους αστυνομικούς, μαχαίρωσε θανάσιμα μία 47χρονη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη από πολλαπλές μαχαιριές. Αυτόπτης μάρτυρας που άκουσε τις φωνές της για βοήθεια περιγράφοντας ότι το θύμα, στις τελευταίες της στιγμές, φώναζε «βοήθεια, βοήθεια. Κρατάει μαχαίρι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 19 Μαρτίου, το θύμα της επίθεσης, είχε δηλώσει στο Α.Τ. Χαλανδρίου πως ο δράστης την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. είχαν γίνει συστάσεις προς τον 28χρονο, για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές. Σημειώνεται ότι αρχικά, σύμφωνα με όσα ανέφεραν αστυνομικές πηγές, δράστης και θύμα είχαν σχέση. Ωστόσο, σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε αργότερα η Αστυνομία αναφέρεται: «Δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και το θύμα είχαν γνωριστεί τον Ιανουάριο του 2025 σε συσσίτιο της εκκλησίας. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι δεν έβλεπαν τoν δράστη και το θύμα συχνά στην γειτονιά και δεν είχαν παρατηρήσει καβγάδες στο παρελθόν.

Στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ ο ίδιος δεν έφυγε από το σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν. Ο 28χρονος μεταφέρθηκε και κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση. Όπως λένε μάρτυρες, πριν από το έγκλημα είδαν τον δράστη και το θύμα να συνομιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας.

«Θόλωσα και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι – Έχω μετανιώσει» είπε στους αστυνομικούς ο 28χρονος

«Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο, και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Όταν ήρθε της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι» φέρεται να είπε αρχικά ο δράστης στους αστυνομικούς, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Και πρόσθεσε: «Ήμουν θυμωμένος μαζί της γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης με είχε εξοργίσει το γεγονός πως με είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει το φονικό».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της.

Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής».