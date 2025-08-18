Χαλάνδρι: Η 47χρονη είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι ο δράστης την παρακολουθούσε – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαλάνδρι: Άγρια δολοφονία 47χρονης

Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την άγρια δολοφονία της 47χρονης από 28χρονο, που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, στην οδό Ρουμπέση, στο Χαλάνδρι.

Χαλάνδρι: Άγρια δολοφονία 47χρονης – Την κυνηγούσε με μαχαίρι ο σύντροφός της στην είσοδο της πολυκατοικίας

Οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 19 Μαρτίου, το θύμα της επίθεσης, είχε δηλώσει στο Α.Τ. Χαλανδρίου πως ο δράστης την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. είχαν γίνει συστάσεις προς τον 28χρονο, για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές.

«Με κακολογούσε» υποστηρίζει ο δράστης

Ο 28χρονος, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς σχετικά με το κίνητρο της δολοφονίας, ότι είχε θυμώσει με το θύμα, γιατί, σύμφωνα με τον ίδιο, η 47χρονη, μιλούσε άσχημα για αυτόν σε κοινούς τους γνωστούς.

Υπενθυμίζεται ότι κάτοικος της περιοχής τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ανέφερε ότι ένας άνδρας κυνηγούσε με μαχαίρι μια γυναίκα στον δρόμο. Οι γείτονες άκουσαν τα ουρλιαχτά της.

Σημειώνεται ότι αρχικά, σύμφωνα με όσα ανέφεραν αστυνομικές πηγές, δράστης και θύμα είχαν σχέση. Ωστόσο, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργότερα η Αστυνομία αναφέρεται: «Δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν τη γυναίκα νεκρή στην είσοδο πολυκατοικίας. Το θύμα φέρει πολλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα.

Ο 28χρονος μεταφέρθηκε και κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Πάντως, οι κάτοικοι, όπως ανέφεραν, δεν έβλεπαν τoν δράστη και το θύμα συχνά στην γειτονιά και δεν είχαν παρατηρήσει καβγάδες στο παρελθόν.

Στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ ο ίδιος δεν έφυγε από το σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Όπως λένε μάρτυρες, πριν από το έγκλημα είδαν τον δράστη και το θύμα να συνομιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Χαλάνδρι: Άγρια δολοφονία 47χρονης

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της.

Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής».

Χαλάνδρι: Άγρια δολοφονία 47χρονης

