Μετανάστης έριξε καυτό καφέ σε βρέφος 9 μηνών – Είχε απορριφθεί η αίτησή του για βίζα

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό στο Χάνλον Παρκ της Αυστραλίας έχει αφήσει την κοινή γνώμη εμβρόντητη: ένας άνδρας φέρεται να περιέλουσε ένα μωρό, μόλις 9 μηνών, με καυτό καφέ σε μια τυχαία επίθεση, λίγες μέρες μετά την απόρριψη της αίτησής του για βίζα.

Το βρέφος, ονόματι Luka, βρισκόταν με τη μητέρα του στο πάρκο στις 27 Αυγούστου 2024 όταν ένας άγνωστος άνδρας έριξε πάνω του καυτό καφέ πριν διαφύγει από το σημείο, προκαλώντας δημόσια κατακραυγή.

Το βρέφος υπέστη εγκαύματα στο 60% του σώματός του, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου και του άνω σώματος, και χρειάστηκε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο άνδρας καταγράφηκε σε κάμερα CCTV να φεύγει από το σημείο, αλλά οι αρχές δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Ο ύποπτος -ένας 33χρονος Κινέζος υπήκοος- πιστεύεται ότι επέστρεψε στην Κίνα μέσω Νέας Ζηλανδίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Σχεδόν έναν χρόνο μετά το περιστατικό, οι αρχές πιέζουν την Κίνα να αναλάβει δράση κατά του φερόμενου δράστη, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Australian.

Σύμφωνα με τον νόμο της Κίνας, οι πολίτες δεν μπορούν να εκδοθούν σε ξένες χώρες για δίωξη. Στοιχεία της Αστυνομίας του Κουίνσλαντ για τον ύποπτο έχουν παραδοθεί στις κινεζικές αρχές.

«Υπάρχουν συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Αυστραλίας και Κίνας σχετικά με αυτό το θέμα», δήλωσε ανώνυμη πηγή στην εφημερίδα, προσθέτοντας «έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν εκδίδουν τους δικούς τους».

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ πέρσι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον άνδρα για πρόθεση πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης, η οποία επισύρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Τον Ιούνιο, ο αναπληρωτής Επίτροπος Shane Chelepy δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό 4BC ότι οι έρευνες για το «φρικτό περιστατικό» συνεχίζονται σχεδόν ένα χρόνο μετά.

«Αυτό δεν είναι κάτι που έχουμε βάλει στην άκρη – ήταν μια πολύ σοβαρή παράβαση και εργαζόμαστε σκληρά πάνω σε αυτό», είπε.

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους διεθνείς μας εταίρους για να προχωρήσουμε το θέμα και να φτάσουμε σε μια λύση εδώ».

Ο αναπληρωτής επίτροπος δήλωσε ότι το περιστατικό «συγκλόνισε τους ερευνητές μας» και επαίνεσε τις προσπάθειές τους να βρουν τον δράστη.

Τα τραύματα του Luka

Ο Luka, που θα κλείσει τα δύο τον Οκτώβριο, συνεχίζει τη θεραπεία για τα σοβαρά τραύματα που υπέστη κατά την επίθεση.

«Ο Luka εξακολουθεί να πρέπει να κάνει τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις – κάνει λέιζερ και βελονισμό για να μειώσουμε την εμφάνιση των ουλών», δήλωσαν οι γονείς του στην The Australian, προσθέτοντας ότι ο μικρός έχει ουλές στο πηγούνι, τον ώμο και την πλάτη, αλλά «έχει επουλωθεί πολύ καλά και προοδεύει».

Η μητέρα του είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το παιδί της είχε γίνει «λίγο επιφυλακτικό με τους ανθρώπους» μετά το περιστατικό.

«Στις πρώτες εβδομάδες δεν είχαμε ιδέα πώς θα ήταν το μέλλον του, ειδικά επειδή τα εγκαύματα ήταν τόσο σημαντικά», είπε. «Έχει επουλωθεί πολύ καλά και το δέρμα του μωρού είναι εκπληκτικό και το συνθετικό μόσχευμα που έκαναν λειτούργησε πολύ καλά».

Ο πατέρας του είπε ότι τα εμφανή εγκαύματα στο σώμα του Luka μετά το περιστατικό επουλώθηκαν «καλύτερα από όσο φανταζόμασταν ποτέ».

«Ελπίζουμε ότι μέχρι να γίνει έφηβος, δεν θα φαίνονται καν οι ουλές».