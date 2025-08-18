Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Φορτηγό συγκρούστηκε με δύο ΙΧ – Απανθρακώθηκαν τρία άτομα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Φορτηγό συγκρούστηκε με δύο ΙΧ – Απανθρακώθηκαν τρία άτομα

Τροχαίο σοκ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08) στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δύο οχήματα, με αποτέλεσμα, μάλιστα, να ξεσπάσει φωτιά, και να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα, σύμφωνα με το xanthinea.gr.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο ένα όχημα βρίσκονταν 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 απανθρακώθηκαν ακαριαία και ένα άτομα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο.

Σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός του φορτηγού, ενώ στο τρίτο όχημα βρίσκονταν άλλα 4 άτομα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς

Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Σοκαρισμένοι οι διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη XanthiNea.gr (@xanthinea.gr)

