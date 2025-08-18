Star: Με υψηλό IQ και… φαντάσματα

Με δύο κωμικές σειρές «χτυπά» το Star, σύμφωνα με την Reallife.

Της ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: REALNEWS

Το «IQ 160», με τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή, επιστρέφει για τον τρίτο κύκλο, όπου τα πράγματα περιπλέκονται με ένα… μωρό.

Στο Star αναμένεται και μια νέα κωμωδία που υπόσχεται να… στοιχειώσει τα βράδια μας με γέλια. Τα «Φαντάσματα», με την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη, βασίζονται στη σειρά «Ghosts» του BBC.

Τη διασκευή του σεναρίου υπογράφει ο Λευτέρης Παπαπέτρου. Εννέα θεότρελα φαντάσματα από διάφορες εποχές στοιχειώνουν το αρχοντόσπιτο στο οποίο μετακομίζει ένα νεαρό ζευγάρι.