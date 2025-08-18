Ανακάλυψε πως η αρραβωνιαστικιά του είχε χρέος 30.000 ευρώ δύο μήνες πριν από τον γάμο τους – «Νιώθω προδομένος και πληγωμένος»

Ανακάλυψε πως η αρραβωνιαστικιά του είχε χρέος 30.000 ευρώ δύο μήνες πριν τον γάμο τους - "θέλω να ακυρώσω τον γάμο". Φωτογραφία: Freepik
Ανακάλυψε πως η αρραβωνιαστικιά του είχε χρέος 30.000 ευρώ δύο μήνες πριν τον γάμο τους - "θέλω να ακυρώσω τον γάμο". Φωτογραφία: Freepik

Ένας άνδρας 36 ετών, αρραβωνιασμένος με μια 35χρονη, με την οποία έχει σχέση για πέντε χρόνια, ετοιμαζόταν για τον γάμο τους, ο οποίος είχε προγραμματιστεί σε δύο μήνες.

Πήρε τελεσίγραφο από την αρραβωνιαστικιά του και θέλει να χωρίσουν – «Η σχέση μας είναι τοξική, με οδηγεί σε οικονομική καταστροφή»

Πρόσφατα, ο άνδρας πρότεινε να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο και έτσι, ανακάλυψε πως, η αρραβωνιαστικιά του είχε συγκεντρώσει χρέη ύψους 30.000 ευρώ, για το οποίο δεν του είχε πει τίποτα. Αισθάνεται εξαπατημένος και σκέφτεται σοβαρά να ακυρώσει τον γάμο.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας, ο οποίος έχει μεγαλώσει στο Κεμπέκ του Καναδά, ήταν αποφασισμένος να παντρευτεί και να κάνει παιδιά.

Ακύρωσε τον γάμο επειδή η αρραβωνιαστικιά του θέλει να ελέγχει τα οικονομικά του – «Μου λέει συνεχώς να πώς να ξοδεύω τα χρήματά μου»

Η αρραβωνιαστικιά του ωστόσο, είχε αντίθετες αντιλήψεις. “Και όπως συμβαίνει πολύ συχνά, παρασύρθηκα και άρχισα να πιστεύω ότι μπορεί να είναι γραφτό μας”, εξηγεί ο άνδρας.

Ήταν και οι δυο σε ηλικία που, τον έκανε να σκέφτεται ότι μπορεί να θέλει και εκείνη να δημιουργήσουν οικογένεια. Η αρραβωνιαστικιά του μάλιστα, είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο να καταψύξει τα ωάριά της, ώστε να μην χάσουν την ευκαιρία να γίνουν γονείς. Παρόλα αυτά, εκείνη επέμενε να παντρευτούν και ν’ αγοράσουν δικό τους σπίτι προτού αποκτήσουν παιδιά.

Η αρραβωνιαστικιά του τον εγκατέλειψε για κάποιον άλλον, λίγο πριν από τον γάμο τους – «Τώρα θέλει να την βοηθήσω οικονομικά»

Στην αρχή της γνωριμίας τους, θεωρούσε πως η γυναίκα του ήταν οικονομικά υπεύθυνη, μιας και έδινε το μισό ποσό για την προκαταβολή του σπιτιού, το οποίο αγόρασαν πριν από δύο χρόνια.
Ακόμη, δεν είχε χρέη και στο παρελθόν ήταν οικονομική σύμβουλος.

“Είναι οικονομικά ανεύθυνη”

Παρόλα αυτά, στην πορεία της σχέσης τους παρατήρησε κάποια ανησυχητικά σημάδια. Η γυναίκα του δεν είχε πρόγραμμα ούτε οργάνωση, κάτι που χειροτέρευε τη διάσπαση προσοχής με την οποία έχει διαγνωστεί, ενώ προσπαθούσε να μεταθέσει την ευθύνη της επίτευξης των στόχων της σε άλλους.

“Όταν προσπαθούσαμε να πετύχουμε έναν στόχο, ένιωθα ότι είμαι μόνος μου“, εξομολογείται ο άνδρας. Εκείνος παίρνει περίπου τα διπλάσια σε σχέση με την αρραβωνιαστικιά του – άρα, καλύπτει μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων τους. Έχει αγοράσει τα έπιπλα και τις ηλεκτρικές συσκευές, έχει ανακαινίσει την αυλή – η οποία ήταν έτοιμη για να φιλοξενήσει το πάρτι της νύφης.

Κάποια στιγμή, η γυναίκα του μίλησε για τα χρέη της και εκείνος προσπάθησε να δείξει κατανόηση. Άλλωστε, εκτός από το ενυπόθηκο δάνειο, δεν είχε άλλες υποχρεώσεις και έτσι, δεν θα τον πείραζε να καλύψει περισσότερους λογαριασμούς για να καταφέρει η γυναίκα να καλύψει τα χρέη της.

“Δεν φαντάστηκα πόσο άσχημη μπορεί να είναι η κατάσταση. Εγώ άλλωστε, ήμουν πάντα πολύ ειλικρινής και φανταζόμουν ότι θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε και να τα καταφέρουμε”, εξηγεί ο άνδρας.

Εκτός από όλα αυτά, ο πατέρας της, εθισμένος στον τζόγο, είχε δημιουργήσει χρέη στην οικογένειά του. Γι’ αυτό, εκείνη του έλεγε πως είχε μάθει από νωρίς πόσο σημαντική είναι η οικονομική ανεξαρτησία.

Δυστυχώς όμως, αυτό δεν ήταν αρκετό προκειμένου να μην συσσωρεύσει ένα τόσο μεγάλο χρέος. Ο άνδρας ανακάλυψε πόσα ακριβώς χρωστάει μετά από μια κουβέντα και τον πατέρα του.
Η γυναίκα μεγάλωσε σε μουσουλμανική οικογένεια. Από τη στιγμή που, ο ίδιος είναι χριστιανός, ο μέλλοντας πεθερός του, είχε αντιρρήσεις για τη σχέση τους.

Αναλύοντας όλα αυτά στον πατέρα του, εκείνος τον συμβούλευσε να συνάψει προγαμιαίο συμβόλαιο προκειμένου να προστατεύσει το σπίτι του, το οποίο αγόρασε με τη βοήθεια των γονιών του, δύο χρόνια προτού γνωρίσει τη γυναίκα του.

“Θέλω να κάνω πίσω”

“Πριν να της το προτείνω, το σκέφτηκα αρκετά σοβαρά. Στην αρχή, όπως ήταν αναμενόμενο, προσβλήθηκε”, σημειώνει ο άνδρας.

Μετά από μερικές εβδομάδες ωστόσο, και αρκετό ψάξιμο και εφόσον και οι δύο έπρεπε να ανοίξουν τους λογαριασμούς τους και να αποκαλύψουν την οικονομική τους κατάσταση, η γυναίκα αποφάσισε να πει τα πάντα στον σύντροφό της για τα χρέη. Για την ακρίβεια, του είπε ότι έχει μαζέψει χρέος 30.000 ευρώ – από επιπόλαιες αγορές που έκανε τα τελευταία πέντε χρόνια.
Ακόμη χειρότερα, ίσα που κατάφερε να πληρώσει το ελάχιστο για να καλύψει το χρέος.

Ο άνδρας, γνωρίζοντας πλέον ότι μετά τον γάμο, οι οικονομικές ευθύνες του ενός βαραίνουν και τον άλλον, νιώθει προδομένος.

Νιώθει πως η γυναίκα του σαμποτάρει την οικονομική τους κατάσταση – τη στιγμή που, εκείνος προσπαθούσε τόσο πολύ για το μέλλον τους.

“Νιώθω προδομένος και πληγωμένος. Έχω μείνει έκπληκτος με την οικονομική της ανευθυνότητα”, εξομολογείται.

“Ένα κομμάτι μου, θέλει να ακυρώσει τον γάμο – από τη στιγμή που ανακάλυψα όλα τα παραπάνω. Δεν θέλω να κάνω παιδιά με μια γυναίκα που αποδείχθηκε τόσο αναξιόπιστη και που, μέχρι την τελευταία στιγμή δεν παραδέχτηκε ποιες είναι οι υποχρεώσεις της”.

Όσο αναλογίζεται όλα τα παραπάνω, δεν έχει καταλήξει στο πως θα καταφέρει να προχωρήσει παρακάτω.

Εσείς, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε το μέλλον σας με κάποιον που σας έκρυβε ένα τόσο μεγάλο χρέος για χρόνια; Τι θα τον συμβουλεύατε να κάνει;

