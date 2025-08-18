Σπέτσες: Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου για τα μάτια μιας κοπέλας – Του έσπασαν τη γνάθο 

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου στις Σπέτσες, όταν ένας 18χρονος, ξυλοκοπήθηκε άγρια.

Όπως μεταδίδει το Mega, δύο γνωστές παρέες διαπληκτίστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 18χρονος. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο λόγος για τον οποίο διαπληκτίστηκαν αφορούσε μια κοπέλα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ένας διερχόμενος αστυνομικός θέλησε να εμπλακεί, ωστόσο ο φερόμενος δράστης έφυγε από το σημείο, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο Κέντρο Υγείας Σπετσών, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει κάταγμα στη γνάθο.

Ο 18χρονος δεν υπέβαλε εκείνη τη στιγμή μήνυση και την επόμενη ημέρα μετέβη στην Αθήνα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου και έκανε εξετάσεις. Εκτός από το κάταγμα στη γνάθο, έχει πρόβλημα ακοής στο δεξί του αυτί και εκτεταμένα χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο πατέρας του 18χρονου υπέβαλε μήνυση στο ΑΤ Αμαρουσίου και η δικογραφία, η οποία έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα, έχει χαρακτηριστεί ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η γνωμάτευση του ιατροδικαστή, του οποίου η γνωμάτευση θα δείξει πώς ακριβώς προκλήθηκαν τα χτυπήματα και κατά πόσο σοβαρά θα μπορούσαν να ήταν.